Контрактники смогут выбрать, где пройти ВВК: как это будет работать, подробности от Минобороны

По словам представительницы ведомства, если раньше медосмотр был привязан только к месту учета гражданина, то отныне у контрактника будет три варианта для прохождения ВВК.

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Добровольцы, которые хотят служить в Вооруженных силах Украины по контракту, смогут самостоятельно выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии. Это стало возможным благодаря мобильному приложению "Резерв+", написала в Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Фото: Facebook / Катерина Черногоренко

Она отметила, что ранее медосмотр был привязан только к месту учета. Сейчас у контрактников есть три варианта для прохождения ВВК. Граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать ВВК:

по месту учета, как и раньше;

по месту жительства;

на базе будущей воинской части.

"Это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом. Для этого достаточно обновить "Резерв+" до последней версии", — добавила Екатерина Черногоренко.

Напомним, ранее в Минобороны добавили новый сервис в приложение "Резерв+", чтобы упростить процедуру мобилизации и прохождения. После обновления появляется возможность получить электронное направление на медкомиссию, ради которого не нужно лишний раз контактировать с военкоматом.

Стоит также отметить, что в феврале 2024 года ведомство запустило программу "Контракт 18-24" — добровольную инициативу для украинских граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая предусматривает службу в Силах обороны на срок один год. Для этого лица должны подать заявление в рекрутинговый центр или в электронной форме в "Резерв+", затем пройти ВВК, и заключить контракт.