Незаконний перетин кордону під час воєнного стану: юристи розповіли про наслідки

Юристи розповіли, що за незаконний перетин кордону можна відправитись у в'язницю на строк до 8 років.

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Під час воєнного стану за незаконний перетин кордону в деяких випадках передбачено кримінальну відповідальність. Про це розповіли юристи компанії "Inseinin".

Фахівці зазначили, що згідно зі ст. 332-2 Кримінального кодексу України незаконним вважається будь-який виїзд або в’їзд на територію України, який здійснено:

без належних документів або з використанням підроблених документів;

поза встановленими пунктами пропуску;

прихованим способом, наприклад, у схованках транспортних засобів або під виглядом іншої особи.

За незаконний перетин кордону передбачені наступні покарання:

штраф або обмеження волі на строк до 3 років — якщо правопорушення вчинено вперше та без обтяжувальних обставин.

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років — якщо злочин вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб.

позбавлення волі на строк від 5 до 8 років — якщо порушення вчинене із застосуванням зброї або організованою групою осіб.

Юристи додають, що суди в Україні розглядають численні справи щодо незаконного перетину кордону. Найпоширенішими є випадки:

використання підроблених документів для виїзду або в’їзду в Україну;

незаконний перетин чоловіками призовного віку з метою уникнення мобілізації;

перетин кордону з території тимчасово окупованих територій без відповідних дозволів.

Нещодавно на Закарпатті викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Водій швидкої зі Львова намагався переправити до Румунії двох військовозобов'язаних. Його зупинили в Рахівському районі Закарпатської області.

Пізніше правознавці розповідали, хто з чоловіків має право виїхати за кордон у 2025 році. Деяким категоріям населення можна виїжджати за кордон без згоди відповідного міністерства чи ТЦК. Однак при собі їм все ж потрібно мати деякі документи.