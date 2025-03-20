Незаконное пересечение границы во время военного положения: юристы рассказали о последствиях

Юристы рассказали, что за незаконное пересечение границы можно отправиться в тюрьму на срок до 8 лет.

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Во время военного положения за незаконное пересечение границы в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность. Об этом рассказали юристы компании "Inseinin".

Специалисты отметили, что согласно ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины незаконным считается любой выезд или въезд на территорию Украины, который осуществлен:

без надлежащих документов или с использованием поддельных документов;

вне установленных пунктов пропуска;

скрытым способом, например, в тайниках транспортных средств или под видом другого лица.

За незаконное пересечение границы предусмотрены следующие наказания:

штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет — если правонарушение совершено впервые и без отягчающих обстоятельств.

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет — если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц.

лишение свободы на срок от 5 до 8 лет — если нарушение совершено с применением оружия или организованной группой лиц.

Юристы добавляют, что суды в Украине рассматривают многочисленные дела о незаконном пересечении границы. Самыми распространенными являются случаи:

использование поддельных документов для выезда или въезда в Украину;

незаконное пересечение мужчинами призывного возраста с целью избежания мобилизации;

пересечение границы с территории временно оккупированных территорий без соответствующих разрешений.

Недавно на Закарпатье разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу. Водитель скорой из Львова пытался переправить в Румынию двух военнообязанных. Его остановили в Раховском районе Закарпатской области.

Позже правоведы рассказывали, кто из мужчин имеет право выехать за границу в 2025 году. Некоторым категориям населения можно выезжать за границу без согласия соответствующего министерства или ТЦК. Однако при себе им все же нужно иметь некоторые документы.