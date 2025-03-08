Попытка побега через границу: на Закарпатье остановили "скорую" с уклонистами (фото, видео)

Водитель скорой из Львова пытался переправить в Румынию двух военнообязанных. Его остановили в Раховском районе Закарпатской области.

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На Закарпатье разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, в половине первого ночи в субботу, 8 марта, на одном из контрольных постов сотрудники отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками Раховского райотдела полиции остановили автомобиль скорой помощи. Кроме водителя, в транспортном средстве находились еще двое мужчин в форме медработников.

Во время проверки было установлено, что документов на транспортное средство, а также документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу у них не было.

Выяснилось, что 32-летний водитель, житель города Львов, действительно работает в одной из частных медицинских клиник. За 1000 долларов США мужчина согласился на предложение переправщиков доставить в приграничье жителей Житомирской и Киевской областей, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

В полиции же сообщили, что фигурант переоборудовал автомобиль "Renault Trafic" под карету скорой медицинской помощи, на которой перевозил мужчин призывного возраста. Одного из клиентов он переодел в форму фельдшера, а другой изображал больного.

Каждый из мужчин должен был оплатить организаторам переправки по 11 тысяч долларов США.

Водителя скорой задержали и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 332 УК Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, после учебно-тренировочных сборов футбольной команды "Карпаты" в Турции, в Украину не вернулся заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Олег Авдыш.

Также Фокус писал, что с 3 марта изменились правила выезда за границу для журналистов и художников.