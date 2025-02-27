ФК "Карпаты" остался без топ-менеджера: Олег Авдыш не вернулся из Турции, — СМИ (фото)

Из Турции не вернулся PR-менеджер львовского футбольного клуба Олег Авдыш. Команда находилась на учебно-тренировочных сборах за рубежом почти месяц.

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После учебно-тренировочных сборов футбольной команды "Карпаты" в Турции, в Украину не вернулся заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Олег Авдыш. Об этом сообщает сайт Tribuna.

Делегация футбольного клуба "Карпаты" находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

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"Все работники футбольного клуба "Карпаты" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", — ответил клуб на запрос СМИ в письме, подписанном генеральным директором "Карпат" Андреем Русолом.

Олег Авдыш Фото: facebook.com/o.avdysh

25-летний Авдыш, который получил степень магистра по специализации "Медиакоммуникации в бизнесе" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, занял должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в "Карпатах" Олег Авдыш занимался спортивным консалтингом. В 2021-м получил статус постоянного посредника по трансферам УАФ.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что по меньшей мере двое игроков из полтавской "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча. Впоследствии они объяснили, что на это решение повлияли как проблемы в клубе, так воздушные тревоги во время тренировок.