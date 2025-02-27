ФК "Карпати" залишився без топменеджера: Олег Авдиш не повернувся з Туреччини, — ЗМІ (фото)

З Туреччини не повернувся PR-менеджер львівського футбольного клубу Олег Авдиш. Команда перебувала на навчально-тренувальних зборах за кордоном майже місяць.

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Після навчально-тренувальних зборів футбольної команди "Карпати" у Туреччині, до України не повернувся заступник генерального директора із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш. Про це повідомляє сайт Tribuna.

Делегація футбольного клубу "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.

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"Усі працівники футбольного клубу "Карпати" (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – відповів клуб на запит ЗМІ у листі, підписаним генеральним директором "Карпат" Андрієм Русолом.

Олег Авдиш Фото: facebook.com/o.avdysh

25-річний Авдиш, який здобув ступінь магістра за спеціалізацією "Медіакомунікації в бізнесі" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у "Карпатах" Олег Авдиш займався спортивним консалтингом. 2021-го отримав статус постійного посередника з трансферів УАФ.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо, що щонайменше двоє гравців з полтавської "Решетилівки" не повернулись в Україну після матчу. Згодом вони пояснили, що на це рішення вплинули як проблеми в клубі, так повітряні тривоги під час тренувань.