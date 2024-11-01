"Вчуся на "гідеозію": футболіст "Вереса" осоромився під час розповіді про мобілізацію (відео)

Український футболіст Віталій Дахновський вчиться у рівненському коледжі на геодезиста, але не може запам'ятати, як правильно його вимовляти.

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Футболіст рівненського "Вереса" Віталій Дахновський здобуває освіту в коледжі, а тому не підпадає під мобілізацію. Про це він розповів у подкасті "Брутальний футбол".

25-річний півзахисник розповів, що не розбирається в питаннях мобілізації, але, за його словами, футболісти української Прем'єр-Ліги "такі самі люди, як всі", тобто підлягають службі в ЗСУ.

Утім, самого футболіста від мобілізації захищає освіта, яку він здобуває у Рівненському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. До того ж, зізнався спортсмен, свою першу освіту він отримав в училищі, тому наразі у нього вже друга за рахунком.

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"Я вчуся на "гідеозію". Я просто не можу вимовити це слово. Я просто не знаю, як це називається", — визнав футболіст.

Після того, як Віталій Дахновський опанує професію "геодезиста" та отримає бакалавра, не виключено, що він піде вчитися далі.

"А потім ще на магістра, напевно, піду, якщо зможу вчитись, бо я не дуже люблю вчитися", — відверто сказав спортсмен, додавши, що навчання, власне, тільки почалося, тому поки сильно не напрягають.

"Ходжу на навчання, але тренування не пропускаю", — сказав він.

Зазначимо, що спортивний журналіст Андрій Сеньків, який у червні мобілізувався до ЗСУ, прокоментував слова гравця "Вереса".

"Говорити публічно про те, що ти вступив незрозуміло куди, незрозуміло на яку спеціальність, щоб не служити в армії – це с**ти на очі тим людям, які насамперед 24 лютого 2022 продовжують нести службу", — зазначив він.

Також він зазначив, що говорити про це з усмішкою, спокоєм, впевненістю, "повсякденно" – це є скочування в історію, що найбільша проблема українців полягає у втечі від ТЦК.

Хто такий Віталій Дахновський

Віталій Дахновський є вихованцем ФК "Львів". У футболці рівненського клубу дебютував у 2020 році під час домашньому поєдинку проти франківського "Прикарпаття". Дахновський вийшов на поле в стартовому складі й 45-ій хвилині відзначився дебютним голом за "Верес". У поточному сезоні на рахунку Дахновського 12 матчів без результативних дій.

Фото: veres

Нагадаємо, що на Закарпатті співробітники ТЦК затримали футболіста Миколу Сіраша, якому ще не виповнилося 25 років. Представники військкомату пояснили, що спортсмен, у якого належним чином не оформлено бронювання, підлягає призову.