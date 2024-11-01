"Учусь на "гидеозию": футболист "Вереса" оконфузился во время рассказа о мобилизации (видео)

Украинский футболист Виталий Дахновский учится в ровенском колледже на геодезиста, но не может запомнить, как правильно его произносить.

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Футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский получает образование в колледже, а потому не подпадает под мобилизацию. Об этом он рассказал в подкасте "Брутальный футбол".

25-летний полузащитник рассказал, что не разбирается в вопросах мобилизации, но, по его словам, футболисты украинской Премьер-Лиги "такие же люди, как все", то есть подлежат службе в ВСУ.

Впрочем, самого футболиста от мобилизации защищает образование, которое он получает в Ровенском профессиональном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. К тому же, признался спортсмен, свое первое образование он получил в училище, поэтому сейчас у него уже второе по счету.

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"Я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется", — признал футболист.

После того, как Виталий Дахновский овладеет профессией "геодезиста" и получит бакалавра, не исключено, что он пойдет учиться дальше.

"А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться", — откровенно сказал спортсмен, добавив, что обучение, собственно, только началось, поэтому пока сильно не напрягают.

"Хожу на учебу, но тренировки не пропускаю", — сказал он.

Отметим, что спортивный журналист Андрей Сенькив, который в июне мобилизовался в ВСУ, прокомментировал слова игрока "Вереса".

"Говорить публично о том, что ты поступил непонятно куда, непонятно на какую специальность, чтобы не служить в армии — это с**ть на глаза тем людям, которые прежде всего с 24 февраля 2022 года продолжают нести службу", — отметил он.

Также он отметил, что говорить об этом с улыбкой, спокойствием, уверенностью, "повседневно" — это скатывание в историю, что самая большая проблема украинцев заключается в бегстве от ТЦК.

Кто такой Виталий Дахновский

Виталий Дахновский является воспитанником ФК "Львов". В футболке ровенского клуба дебютировал в 2020 году во время домашнего поединка против франковского "Прикарпатья". Дахновский вышел на поле в стартовом составе и на 45-й минуте отметился дебютным голом за "Верес". В текущем сезоне на счету Дахновского 12 матчей без результативных действий.

Фото: veres

Напомним, что на Закарпатье сотрудники ТЦК задержали футболиста Николая Сираша, которому еще не исполнилось 25 лет. Представители военкомата объяснили, что спортсмен, у которого должным образом не оформлено бронирование, подлежит призыву.