"Учусь на "гидеозию": футболист "Вереса" оконфузился во время рассказа о мобилизации (видео)
Украинский футболист Виталий Дахновский учится в ровенском колледже на геодезиста, но не может запомнить, как правильно его произносить.
Футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский получает образование в колледже, а потому не подпадает под мобилизацию. Об этом он рассказал в подкасте "Брутальный футбол".
25-летний полузащитник рассказал, что не разбирается в вопросах мобилизации, но, по его словам, футболисты украинской Премьер-Лиги "такие же люди, как все", то есть подлежат службе в ВСУ.
Впрочем, самого футболиста от мобилизации защищает образование, которое он получает в Ровенском профессиональном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. К тому же, признался спортсмен, свое первое образование он получил в училище, поэтому сейчас у него уже второе по счету.
"Я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется", — признал футболист.
После того, как Виталий Дахновский овладеет профессией "геодезиста" и получит бакалавра, не исключено, что он пойдет учиться дальше.
"А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться", — откровенно сказал спортсмен, добавив, что обучение, собственно, только началось, поэтому пока сильно не напрягают.
"Хожу на учебу, но тренировки не пропускаю", — сказал он.
Отметим, что спортивный журналист Андрей Сенькив, который в июне мобилизовался в ВСУ, прокомментировал слова игрока "Вереса".
"Говорить публично о том, что ты поступил непонятно куда, непонятно на какую специальность, чтобы не служить в армии — это с**ть на глаза тем людям, которые прежде всего с 24 февраля 2022 года продолжают нести службу", — отметил он.
Также он отметил, что говорить об этом с улыбкой, спокойствием, уверенностью, "повседневно" — это скатывание в историю, что самая большая проблема украинцев заключается в бегстве от ТЦК.
Кто такой Виталий Дахновский
Виталий Дахновский является воспитанником ФК "Львов". В футболке ровенского клуба дебютировал в 2020 году во время домашнего поединка против франковского "Прикарпатья". Дахновский вышел на поле в стартовом составе и на 45-й минуте отметился дебютным голом за "Верес". В текущем сезоне на счету Дахновского 12 матчей без результативных действий.
Напомним, что на Закарпатье сотрудники ТЦК задержали футболиста Николая Сираша, которому еще не исполнилось 25 лет. Представители военкомата объяснили, что спортсмен, у которого должным образом не оформлено бронирование, подлежит призыву.