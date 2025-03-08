Спроба втечі через кордон: на Закарпатті зупинили "швидку" з ухилянтами (фото, відео)

Водій швидкої зі Львова намагався переправити до Румунії двох військовозобов'язаних. Його зупинили в Рахівському районі Закарпатської області.

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На Закарпатті викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, о пів на першу ночі у суботу, 8 березня, на одному із контрольних постів співробітники відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками Рахівського райвідділу поліції зупинили автомобіль швидкої допомоги. Окрім водія, в транспортному засобі перебували ще двоє чоловіків у формі медпрацівників.

Під час перевірки було встановлено, що документів на транспортний засіб, а також документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу у них не було.

З’ясувалося, що 32-річний водій, житель міста Львів, дійсно працює в одній із приватних медичних клінік. За 1000 доларів США чоловік погодився на пропозицію переправників доставити у прикордоння жителів Житомирської та Київської областей, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

У поліції ж повідомили, що фігурант переобладнав автівку "Renault Trafic" під карету швидкої медичної допомоги, на якій перевозив чоловіків призовного віку. Одного з клієнтів він перевдягнув у форму фельдшера, а інший вдавав хворого.

Кожен з чоловіків мав сплатити організаторам переправлення по 11 тисяч доларів США.

Водія швидкої затримали та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 332 КК України. За скоєне підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, після навчально-тренувальних зборів футбольної команди "Карпати" у Туреччині, до України не повернувся заступник генерального директора із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш.

Також Фокус писав, що з 3 березня змінилися правила виїзду за кордон для журналістів та митців.