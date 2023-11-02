На "швидкій" та з маячками: на Одещині медики допомагали вивозити ухилянтів до кордону (фото)

За допомогою автомобіля швидкої допомоги чоловіки оминали блокпости на дорогах Одещини. Вже біля кордону ухилянтів зустрічали та допомагали втекти до сусідньої держави лісовими стежками.

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Служба безпеки України викрила на Одещині злочинне угруповання, яке допомагало ухилянтам втікати з країни за допомогою карет "швидкої". Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Встановлено, що чоловіків призовного віку доставляли до кордону в обхід блокпостів за допомогою карети швидкої з медперсоналом та увімкненими проблисковими маячками. Далі ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми та переправляв через кордон лісовими стежками.

На Одещині ухилянтів до кордону перевозили на каретах швидкої медичної допомоги Фото: Служба безопасности Украины

Затримали зловмисників на міжнародній трасі "Одеса-Рені", коли ті везли двох чоловіків призовного віку до держкордону. За даними СБУ, організували незаконну схему двоє іноземців з посвідками на тимчасове проживання та мешканець Одеської області.

Свої послуги у допомозі ухилянтам вони оцінювали від 4,8 тисячі доларів з клієнта. Гроші за "послуги" перераховувалися на банківську картку спільника з південного регіону України.

Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків за місцем перебування чоловіків у них виявили банківські картки, гроші та телефони, які підтверджують незаконну діяльність. Всім підозрюваним оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у службі безпеки повідомляють, що вирішується питання про кваліфікацію дій екіпажу швидкої медичної допомоги, який допомагав вивозити ухилянтів до кордону.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили священника, стоматолога та безробітнього, які допомогали військовозобов’язаним втікати з України. За свої "послуги" вони брали 7,5 тис. доларів.

Також на Одещині затримали киянина, який за 7 тис. доларів намагався прорвати кордон та вивезти до невизнаного Придністров’я двох чоловіків призовного віку.