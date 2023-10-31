На Одещині священнослужитель та стоматолог допомагали ухилянтам втікати за кордон (відео)

У незаконній схемі брали участь троє чоловіків, які оцінили свої "послуги" у 7,5 тис. гривень. Тепер їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

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Правоохоронці Одеської області викрили трьох зловмисників, які за кошти допомагали військовозобов’язаним чоловікам виїжджати з України. Організували незаконну схему священник, стоматолог та безробітній. Про це повідомляють у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що чоловіки допомагали оформлювати ухилянтам документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби зі зняттям з обліку через стан здоров’я.

"Таку можливість вони пояснювали клієнтам своїми зв’язками у міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

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Щоб на кордоні в ухилянтів не виникало проблем, організатори схеми розповідали їм, як необхідно поводитися на пункті пропуску.

Затримали зловмисників після передачі документів та розрахунку з одним із клієнтів. Свої "послуги" чоловіки оцінили у 7,5 тис. грн. Кошти вони отримали у вигляді криптовалюти на електронний гаманець.

Фігурантам справи оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон вчинених за попередньою змовою осіб. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Одному з чоловіків було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 1,5 млн грн, а двом іншим – цілодобовий арешт.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали киянина, який намагався прорвати кордон та вивезти удвох ухилянтів у невизнане Придністров’я. За 7 тис. доларів чоловік обіцяв військовозобов’язаним допомогти з переправленням у Європу.

Також наприкінці серпня в Одесі затримали співробітника ВЛК та його спільників, які за 10 тис. доларів з людини виготовляли документи для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу.