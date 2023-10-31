"5 класів освіти": на Закарпатті судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через неграмотність

На суді чоловік пояснив, що впродовж 2022 року він лікувався від туберкульозу відкритої форми і не вміє ні писати, ні читати.

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У Закарпатській області судили чоловіка, який через туберкульоз і безграмотність ухилявся від мобілізації. Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, у червні 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Він отримав повістку, але до військкомату в зазначений час так і не з'явився.

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Обвинувачений на суді пояснив, що ВЛК його перевірила і військкоми дали йому повістку, але він не прийшов на виклик, бо боявся. Також чоловік пояснив, що впродовж 2022 року він лікувався від туберкульозу відкритої форми. Крім цього на суді він заявив, що не може йти на службу, бо неграмотний — не вміє читати і писати, бо закінчив лише 5 класів у спецзакладі.

Свою провину у суді він визнав і розкаявся.

На засіданні суду присутня там представниця ВЛК заявила, що коли чоловік проходив комісію, медикам не було відомо, що в нього був туберкульоз, оскільки він не надавав відповідних документів. Також вона зазначила, що у разі, якби фтизіатр підтвердив захворювання, його б зняли з військового обліку.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін, на 2 роки іспитового.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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