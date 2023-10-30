Побоявся мобілізації: капітан українського суховантажу відмовився вести судно на батьківщину, — ЗМІ

За даними журналістів, капітан невеликого українського суховантажу "Ізмаїл" Анатолій Богатирьов відмовився підкоритися наказу, бо думає, що це був прийом, щоб його разом з екіпажем мобілізували до Сил оборони.

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Анатолій Богатирьов, капітан невеликого українського суховантажу "Ізмаїл", що зараз стоїть у болгарському порту Бургас, відмовився вести судно до України, побоюючись мобілізації та відправки на фронт. Про це пише болгарське видання "Флагман".

"Судно розвантажувалося в Бургасі, а потім повинно було йти в один із турецьких портів на ремонт, проте раптово надійшла вказівка слідувати в український порт", — пише видання.

Капітан Богатирьов вирішив не підкорятися вимогам судновласника. Майже весь екіпаж не погодився з ним, зійшов на берег і 24 жовтня вирушив в Україну. Лише один моряк залишився разом із капітаном на борту.

За словами капітана Богатирьова, він відмовився підкоритися наказу, бо думає, що це був прийом, щоб його разом з екіпажем мобілізували до Сил оборони. Також він побоюється плавати в українських територіальних водах через загрозу обстрілу росіян.

Капітан відповів начальству, що готовий взяти курс куди завгодно, крім України. Поки що вже понад тиждень судно стоїть у порту Бургаса, його перемістили на дальній причал, щоб "Ізмаїл" не заважав перевалці вантажів на інші судна.

Судно "Ізмаїл" належить держпідприємству ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" (УДП), тому за стоянку в Бургасі платитиме Україна. На сьогоднішній день борг перевищив 15 тисяч євро і з кожним днем зростає.

Наразі українська сторона не коментувала інцидент.

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