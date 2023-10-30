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Побоявся мобілізації: капітан українського суховантажу відмовився вести судно на батьківщину, — ЗМІ

Капітан українського суховантажу відмовився вести судно на батьківщину
Капітан українського суховантажу відмовився вести судно на батьківщину

За даними журналістів, капітан невеликого українського суховантажу "Ізмаїл" Анатолій Богатирьов відмовився підкоритися наказу, бо думає, що це був прийом, щоб його разом з екіпажем мобілізували до Сил оборони.

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Анатолій Богатирьов, капітан невеликого українського суховантажу "Ізмаїл", що зараз стоїть у болгарському порту Бургас, відмовився вести судно до України, побоюючись мобілізації та відправки на фронт. Про це пише болгарське видання "Флагман".

"Судно розвантажувалося в Бургасі, а потім повинно було йти в один із турецьких портів на ремонт, проте раптово надійшла вказівка слідувати в український порт", — пише видання.

Капітан Богатирьов вирішив не підкорятися вимогам судновласника. Майже весь екіпаж не погодився з ним, зійшов на берег і 24 жовтня вирушив в Україну. Лише один моряк залишився разом із капітаном на борту.

За словами капітана Богатирьова, він відмовився підкоритися наказу, бо думає, що це був прийом, щоб його разом з екіпажем мобілізували до Сил оборони. Також він побоюється плавати в українських територіальних водах через загрозу обстрілу росіян.

Капітан відповів начальству, що готовий взяти курс куди завгодно, крім України. Поки що вже понад тиждень судно стоїть у порту Бургаса, його перемістили на дальній причал, щоб "Ізмаїл" не заважав перевалці вантажів на інші судна.

Судно "Ізмаїл" належить держпідприємству ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" (УДП), тому за стоянку в Бургасі платитиме Україна. На сьогоднішній день борг перевищив 15 тисяч євро і з кожним днем зростає.

Наразі українська сторона не коментувала інцидент.

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