Мобілізація в Україні: з якими хворобами можуть звільнити з військової служби

Зі слів юриста, військовослужбовець має право подати рапорт з описом особливостей стану здоров'я. Після цього він отримує направлення на проходження медкомісії, підписане командиром бригади чи полку.

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До 15 листопада в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація через вторгнення ЗС РФ. До лав Сил оборони мобілізують військовозобов'язаних чоловіків 18-60 років, придатних до служби за станом здоров'я. Передбачено випадки, коли вже мобілізовані громадяни можуть бути звільнені від служби, якщо мають певні види хвороб або отримали певні види травм. Щоб отримати звільнення, потрібно зібрати певний набір документів і з'явитись у військово-лікарську комісію. Інструкції щодо того, як потрібно діяти, опубліковані на порталі "РБК-Україна".

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Юрист Сергій Савинський пояснив журналістам, що деталі про хвороби і травми, маючи які можна звільнитись з армії, описані у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу, затверджену Наказом Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року. У документі наводиться перелік захворювань, різних для мирного та воєнного часу.

Мобілізація в Україні: стан здоров'я для звільнення зі служби

Зі слів юриста, перелік хвороб для звільнення у мирний час помітно більший. Однак в цілому виділив наступні групи захворювань, маючи які можна піти з війська:

деякі паразитарні та інфекційні хвороби (наприклад, активний туберкульоз з виділенням мікобактерій, хвороба ВІЛ на клінічній стадії IV);

новоутворення (наприклад, наявність метастазів з неможливістю хірургічного втручання);

хвороби крові і кровотворних органів (наприклад, швидко прогресуючі);

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (якщо є значне порушення функцій);

розлади психіки та поведінки (наприклад, різко виражені стійкі психічні розлади, шизофренія тощо);

хвороби нервової системи (наприклад, деякі випадки епілепсії);

хвороби ока, вуха (наприклад, відшарування сітківки, глибока стадія глаукоми);

хвороби системи кровообігу (наприклад, серцева недостатність II-Б-III стадії), органів дихання (наприклад, парези і паралічі гортані, тяжка бронхіальна астма), органів травлення (наприклад, сильні аномалії прикусу з порушенням дихання), шкіри (наприклад, дифузний нейродерміт), кістково-м’язової системи (відсутність кінцівок, деякі види захворювань хребта), сечостатевої системи тощо.

Також є спеціальний розділ, присвячений вагітності, пологам та післяпологовому періоду. Вказується, якщо вагітність та пологи відбуваються без ускладнень, то жінка придатна до війська. Якщо ж є проблеми, то її можуть відправити лікуватись або звільнити.

У Положенні щодо ВЛК описується, у яких випадках непридатність визначається пораненням. Юрист перелічив три випадки:

якщо військовий брав безпосередню участь у бойових діях;

якщо перебував у частинах у складі армії, але не брав участь у боях;

якщо під час служби загострилась або з'явилась хвороба.

Як отримати звільнення за станом здоров'я: подробиці

Щоб отримати звільнення через хворобу або поранення, потрібно діяти наступним чином, пояснив юрист:

подати рапорт, в якому просити про проходження ВЛК. У документі варто коротко згадати про свою хворобу;

до рапорту подати наявні докази хвороби, наприклад, медичну картку, направлення на лікування, довідка тощо.

Після цього у військовій частині мають видати направлення на проходження медкомісії. Це направлення подається командиром і має бути підписано начальником штабу або начальником кадрової служби.

Далі військовий звертається до ВЛК з такими паперами:

направлення на медкомісію;

медична книжка;

військовий квиток;

фотокартка 3 на 4 см;

службова характеристика;

якщо є поранення, потрібно подати оригінал довідки, в якій є опис обставин отримання поранення чи травми, чи контузії тощо.

Юрист також навів наступні етапи, які має пройти військовий, щоб отримати звільнення;

ВЛК надсилає висновок у військову частину; висновок надходить командиру бригади або полку, уповноваженому приймати рішення щодо звільнення зі служби; якщо рішення про звільнення приймається, то оформлюється відповідний наказ; військовий здає посаду; військовий повертається додому і в 5-денний термін прибуває до ТЦК, щоб стати на військовий облік.

Також Савинський нагадує, що висновок ВЛК можна оскаржити. Зазначимо, раніше Фокус писав про процедуру оскарження висновку медкомісії, якщо громадянин з ним не згоден.

Нагадуємо, юрист розповів, як можуть покарати військовозобов'язаного, якщо він відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Тим часом МОЗ України оприлюднило список документів, які потрібно мати при собі, прибувши на медкомісію: список складається з дев'яти документів.