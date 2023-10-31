В Одесской области священнослужитель и стоматолог помогали уклонистам бежать за границу (видео)

В незаконной схеме участвовали трое мужчин, которые оценили свои "услуги" в 7,5 тыс. гривен. Теперь им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

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Правоохранители Одесской области разоблачили троих злоумышленников, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам выезжать из Украины. Организовали незаконную схему священник, стоматолог и безработный. Об этом сообщают в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что мужчины помогали оформлять уклонистам документы о признании их непригодными к прохождению военной службы со снятием с учета по состоянию здоровья.

"Такую возможность они объясняли клиентам своими связями в городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

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Чтобы на границе у уклонистов не возникало проблем, организаторы схемы рассказывали им, как необходимо вести себя на пункте пропуска.

Задержали злоумышленников после передачи документов и расчета с одним из клиентов. Свои "услуги" мужчины оценили в 7,5 тыс. грн. Средства они получили в виде криптовалюты на электронный кошелек.

Фигурантам дела объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через госграницу совершенных по предварительному сговору лиц. Им грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Одному из мужчин была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн, а двум другим — круглосуточный арест.

Напомним, недавно в Одесской области задержали киевлянина, который пытался прорвать границу и вывезти вдвоем уклонистов в непризнанное Приднестровье. За 7 тыс. долларов мужчина обещал военнообязанным помочь с переправкой в Европу.

Также в конце августа в Одессе задержали сотрудника ВВК и его сообщников, которые за 10 тыс. долларов с человека изготавливали документы для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.