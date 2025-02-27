Заборона на виїзд митцям та журналістам: які правила діятимуть на кордоні, — ДПСУ

Журналісти призовного віку зможуть виїхати за кордон, якщо у них є бронювання і вони мають службове відрядження, розповіли прикордонники.

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Державна прикордонна служба з 3 березня по-новому діятиме щодо журналістів та митців, які виїжджають за кордон. При цьому прикордонники керуватимуться загальними правилами для військовозобов'язаних, чинними під час воєнного стану. Про зміни в правилах виїзду через рішення Міністерства культури речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

Виїзд за кордон — пояснення ДПСУ

Демченко пояснив, що ДПСУ не отримувала рішень Мінкульту, оскільки вони їх ніяк не стосуються. Також він не може пояснити, чому відомство передумало випускати митців та журналістів за кордон. Крім того, посадовець не знає, чому з'явилась потреба "додатково унормувати" можливість перетину кордону цієї категорії українців.

Представник прикордонної служби озвучив підстави, на яких після 3 березня зможуть виїжджати працівники медіа та сфери культури. Підстава — наявність бронювання від мобілізації та службове відрядження.

"Зараз також багато представників і медіа також є заброньованими, до прикладу. І вони можуть перетинати кордон, слідуючи у службові відрядження, якщо редакція їх так туди направляє", — пролунало в ефірі телемарафону.

Тим часом на порталі Interfax-Україна навели певну статистику щодо Мінкульту про виїзд за кордон:

у 2023 році видали дозволів 3 724 шт.;

у 2024 році — 2 700 шт., при цьому не повернулося — близько 500 осіб (дані представника відомства Дмитра Золотухіна, опубліковані на Facebook).

Водночас на порталі Мінкульту можна побачити низку наказів, якими бронюють працівників 12 медіа: від ТОВ "Телеканал "Прямий" до ТОВ "УП медіа плюс".

Мінкульт про новацію 3 березня

Зазначимо, зранку 27 лютого на порталі Мінкульту з'явилось повідомлення про зміну правил виїзду за кордон для митців та журналістів. Відомство пояснило, що, починаючи з 2022 року, виписувало спеціальні "листи сприяння", маючи які люди виїздили у відрядження. Втім, з'ясувалось, що значна частина не вертається, порушуючи цим закон про мобілізацію. Міністерство працює над постановою, в якій буде чіткий список для перетину кордону. Поки постанову приймуть, чиновники більше не писатимуть "листів сприяння". Вказано, яких категорій стосується новація: чоловіки призовного віку зі сфери культури, медіа та комунікацій.

Нагадуємо, 27 лютого Державна прикордонна служба розповіла про зміну правил виїзду за кордон для водіїв, які виконують міжнародні перевезення.