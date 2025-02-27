Запрет на выезд художникам и журналистам: какие правила будут действовать на границе, — ГПСУ

Журналисты призывного возраста смогут выехать за границу, если у них есть бронирование и они имеют служебную командировку, рассказали пограничники.

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Государственная пограничная служба с 3 марта по-новому будет действовать в отношении журналистов и работников культуры, выезжающих за границу. При этом пограничники будут руководствоваться общими правилами для военнообязанных, действующими во время военного положения. Об изменениях в правилах выезда из-за решения Министерства культуры спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Выезд за границу — объяснение ГПСУ

Демченко пояснил, что ГПСУ не получала решений Минкульта, поскольку они их никак не касаются. Также он не может объяснить, почему ведомство передумало выпускать работников культуры и журналистов за границу. Кроме того, чиновник не знает, почему появилась необходимость "дополнительно нормировать" возможность пересечения границы этой категории украинцев.

Представитель пограничной службы озвучил основания, на которых после 3 марта смогут выезжать работники медиа и сферы культуры. Основание — наличие бронирования от мобилизации и служебная командировка.

"Сейчас также много представителей и медиа также являются забронированными, к примеру. И они могут пересекать границу, следуя в служебные командировки, если редакция их так туда направляет", — прозвучало в эфире телемарафона.

Между тем на портале Interfax-Украина привели определенную статистику от Минкульту о выезде за границу:

в 2023 году выдали разрешений 3 724 шт.;

в 2024 году — 2 700 шт., при этом не вернулось — около 500 человек (данные представителя ведомства Дмитрия Золотухина, опубликованные на Facebook).

В то же время на портале Минкульта можно увидеть ряд приказов, которыми бронируют работников 12 медиа: от ООО "Телеканал "Прямой" до ООО "УП медиа плюс".

Минкульт о новации 3 марта

Отметим, утром 27 февраля на портале Минкульта появилось сообщение об изменении правил выезда за границу для работников культуры и журналистов. Ведомство объяснило, что, начиная с 2022 года, выписывало специальные "письма содействия", имея которые люди выезжали в командировку. Впрочем, выяснилось, что значительная часть не возвращается, нарушая этим закон о мобилизации. Министерство работает над постановлением, в котором будет четкий список для пересечения границы. Пока постановление примут, чиновники больше не будут писать "писем содействия". Указано, каких категорий касается новация: мужчины призывного возраста из сферы культуры, медиа и коммуникаций.

Напоминаем, 27 февраля Государственная пограничная служба рассказала об изменении правил выезда за границу для водителей, выполняющих международные перевозки.