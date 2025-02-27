Правительство изменило правила пересечения границы для водителей с "гуманитаркой": детали

Изменения коснулись водителей в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские, гуманитарные и грузы для нужд Вооруженных сил.

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С 27 февраля пересечение границы для мужчин из Украины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будет происходить на общих основаниях. Соответствующие изменения принял Кабинет министров, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Постановление Кабмина от 25.02.2025 № 213 "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" вступило в силу 27 февраля. Согласно ему во время действия военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, будут пропускать через границу на общих основаниях.

Ранее решение о выезде из Украины водителей автомобилей, которые перевозят грузы для нужд Вооруженных сил, медицинского и гуманитарного назначения принимали Министерство развития общин и территорий Украины или областные или Киевская городская военная администрация при наличии обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки. Новым постановлением Правительство убрало из законодательства эту норму.

Напомним, 17 февраля СМИ писали, что мужчины с инвалидностью 2 группы могут выехать за границу при наличии соответствующих документов.

Фокус 11 февраля со ссылкой на юриста Владислава Дерия рассказывал, при каких условиях временно непригодные украинцы имеют право пересекать границу в 2025 году.

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