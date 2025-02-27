Минкульт запретил артистам выезжать за границу: они критикуют и угрожают судом (фото)

С 3 марта артистам не будут выдавать письма, которые позволяют выезжать за границу, в том числе для проведения благотворительных концертов. Украинский шоубизнес уже разразился критикой этого решения.

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В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций сообщили, что с 3 марта останавливают выдачу писем, по которым выпускали за границу художников и медийщиков. Решение объяснили многочисленными побегами из Украины этим путем. Фокус собрал реакции продюсеров и артистов на такое известие.

Pianoboy переносит тур

Солист проекта Pianoboy Дмитрий Шуров заявил о "форс-мажоре".

"Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко совместный тур "Лучше Что Есть", который охватывал 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины", — сообщил он.

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Музыкант отметил, что ему жаль всех, кто вложил силы в тур, и слушателей, которые уже успели купить билеты. Также он выразил сожаление, что не привезет вовремя заработок с благотворительного тура, который должен был потратить на тактическую медицину, и уточнил, что речь идет о примерно миллионе гривен.

"Уверены, что сможем увидеться с вами чуть позже! Новые даты объявим, все билеты действительны", — добавил Шуров.

Кумар пригрозил Минкульту судом

Основатель львовской группы 1914 Дмитрий Кумар рассказал, что в ночь на 28 февраля он должен был ехать в большой месячный тур по Европе, откуда должен был привезти "значительную сумму евро" на дроны, машины и другую помощь Силам обороны. Он отметил, что выезжал с этой целью из Украины неоднократно и каждый раз возвращался с деньгами для военных.

Музыкант пожаловался, что в Минкульте "трубки никто не берет", а горячая линия направляет на телефоны, которые не работают, и людей, которые ничем не могут помочь. Разрешения на выезд группа не получила.

"Так просто, без отказа, просто молчат, футболят, игнорируют и все. И только из инсайдерских источников я узнаю что у них там какие-то свои внутренние разборки с полицией, какие-то обыски, министр сидит на чемоданах и тд. А мы сидим как идиоты и ждем до последнего разрешение, которое они нам должны были отправить", — подчеркнул Кумар.

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Он поделился, что для него, человека с онкологией, "дело жизни — это все". Кроме того, выступления давали возможность артисту помогать армии и распространять украинские нарративы. Он подчеркнул, что группа должна была за три года полномасштабной войны подтвердить доверие, однако в случае отмены тура его больше не будет существовать для промоутеров, организаторов и тому подобное.

"То есть по сути Минкульт завершает нашу музыкальную карьеру, которую мы строили 10 лет вопреки, а не благодаря и отнюдь не с помощью Минкульта", — заявил певец.

Он добавил, что в то же время российские группы ездят в туры по миру и выступают на больших площадках.

В другой публикации Кумар предложил подсчитать расходы группы на отмененный в последний момент тур:

мерч (футболки и пины специально для тура) — 5000 евро;

закупка виниловых пластинок и CD-дисков у лейбла — более 4000 евро;

техосмотр и ремонт буса — примерно 2000 евро;

уже забронированные гостиницы — примерно 1000 евро;

перелет барабанщика и отправка инструмента — примерно 1000 евро;

музыкальная подготовка — по самым "скромным подсчетам" 12000 евро.

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Кроме того, организаторы получили деньги за предпродажу билетов, с которых заплатили 20% налога. Группа не только теряет репутацию, но и должна вернуть средства. По прогнозу музыканта, теперь с 1914 года "ни один клуб не будет работать". Также придется возвращать деньги, которые клубы заплатили организаторам (50% гонорара группы), и с них тоже уплачены налоги.

"Многоуважаемые Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, готовы ли вы нам возместить наших прямых потерь 12 к евро, а также десятки тысяч евро потерь репутационных и коммерческих, если да — то это хорошо, мы сразу перебросим эти деньги на ВСУ как и планировали. А если нет — то возможно вы готовы возместить это в судебном порядке?", — заявил Кумар.

Он добавил, что выезд художников официально останавливают с 3 марта, а документы были поданы 12 февраля.

Кондратюка интересует судьба Ziferblat

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в комментарии "РБК-Украина" также раскритиковал решение Минкульта, вспомнив, в частности, о победителях нынешнего "Нацотбора" Ziferblat.

"Что ребята, которые выиграли национальный отбор не поедут на конкурс Евровидение в Швейцарию? Что наши актеры, режиссера и продюсеры не смогут ездить на кинофестивали? А певцы — в зарубежные концертные туры, из которых они привозят достаточно весомые донаты на армию?", — сказал он.

Кондратюк поставил под сомнение то, что Украине не нужна культурная дипломатия, когда мир "заморился" от войны и начинает "путать" жертву с агрессором. В то же время он отметил, что конкурировать с Россией в финансировании пропаганды Украина не может, поэтому должна использовать "качественные методы воздействия". В качестве примера продюсер вспомнил речь актера Александра Рудинского на вручении премии BAFTA.

"А если кто-то считает, что невозвращение художников (среди которых, безусловно, есть полные гражданские пофигисты, которые живут по принципу "какаяразница") — это критично для государства, то давайте запретим и партию "Слуга народа", депутат ВР из которой (Александр, — ред.) Куницкий выехал за границу и там остался", — добавил Кондратюк.

Горовая выступила за баланс

Основательница и CEO музыкального лейбла Pomitni Ирина Горовая объяснила, что запрет выезда за границу художникам — это не только об отмененных гастролях и репутационных, финансовых потерях, но и о потере возможности формировать восприятие Украины в мире.

"Причиной этого запрета стали те, кто выезжает и не возвращается, но страдают все. И это очень огорчает", — отметила продюсер.

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По ее мнению, Украина должна искать "баланс между безопасностью государства и сохранением культурных мостов с международным сообществом". Горовая добавила, что будет следить за ситуацией и надеяться, что действенное решение найдется.

Положинский перечислил 7 последствий

Музыкант и военнослужащий Александр Положинский объяснил, что фактический запрет для артистов на зарубежные туры:

расчистит пространство для менее популярных артистов из других стран;

лишит украинцев и иностранцев, живущих за рубежом, доступа к моральной поддержке и поощрению к поддержке;

существенно уменьшит материальную помощь Силам обороны;

сформирует негативный имидж из-за отмененных туров и невыполненных обязательств;

ограничит возможности позитивного культурного влияния за пределами страны;

стимулирует развитие коррупционных схем для выезда;

дополнительно демотивирует граждан и подыгрывает российским нарративам.

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"Вместо разработки системы поддержки и поощрения тех, кто активно гастролирует в пользу Украины и ее Сил обороны, и механизмов наказания тех, кто нарушает обязательства вовремя возвращаться в Украину после окончания туров, выбрали самый простой, но не самый мудрый вариант", — подытожил Положинский.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 27 февраля пересечение границы для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будет происходить на общих основаниях. Соответствующие изменения принял Кабмин.