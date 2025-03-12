Только несколько категорий: кто из мужчин имеет право выехать за границу в 2025 году

Юристы отмечают, что некоторым категориям населения можно выезжать за границу без согласия соответствующего министерства или ТЦК. Однако при себе им все же нужно иметь некоторые документы.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине мужчины не имеют право покидать территорию Украины. Однако некоторые военнообязанные имеют право на выезд. В частности, в 2025 году Кабинет Министров Украины расширил перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд за границу во время действия военного положения без согласия профильного министерства или территориального центра комплектования и социальной поддержки, рассказывают специалисты юридической компании Іпѕеіпіпіп.

В частности, пересекать государственную границу могут:

мужчины, которые имеют отсрочку от мобилизации и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей Героев Украины — если мужу, жене, сыну, дочери, отцу, матери, брату или сестре посмертно присвоено это звание;

мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, забронированные на период мобилизации;

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей;

родители трех и более несовершеннолетних детей;

опекуны недееспособных лиц или людей с инвалидностью;

граждане, которые ухаживают за родственником с инвалидностью, в сопровождении за этим человеком.

Для пересечения границы мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе следующие документы:

военно-учетный документ;

документ, подтверждающий их право на выезд.

Напомним, недавно правительство определило порядок пересечения границы для лиц из культурной и информационной сферы. В частности, для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужно соответствующее письмо Минкультуры или Минцифры относительно деталей поездки, приглашение иностранной организации и военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Кабинет Министров подготовил постановление, которое меняет правила пересечения границы для военнообязанных граждан. В нормативно-правовом акте добавили еще две категории людей с отсрочкой от мобилизации, которые теперь будут иметь разрешение на выезд за границу — это родственники тех, кто погиб или пропал без вести во время вторжения Российской Федерации.