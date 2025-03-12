Лише декілька категорій: хто з чоловіків має право виїхати за кордон в 2025 році

Юристи зазначають, що деяким категоріям населення можна виїжджати за кордон без згоди відповідного міністерства чи ТЦК. Однак при собі їм все ж потрібно мати деякі документи.

Related video

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіки не мають право покидати територію України. Однак деякі військовозобов'язані мають право на виїзд. Зокрема, у 2025 році Кабінет Міністрів України розширив перелік категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час дії воєнного стану без згоди профільного міністерства чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповідають фахівці юридичної компанії Іnseinin.

Зокрема, перетинати державний кордон можуть:

чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації та чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей Героїв України — якщо чоловіку, дружині, сину, доньці, батьку, матері, брату або сестрі посмертно присвоєно це звання;

чоловіки, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

особи, заброньовані на період мобілізації;

батьки-одинаки, що самостійно виховують дітей;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

опікуни недієздатних осіб або людей з інвалідністю;

громадяни, які доглядають родича з інвалідністю, у супроводі за цією людиною.

Для перетину кордону чоловікам призовного віку необхідно мати при собі наступні документи:

військово-обліковий документ;

документ, який підтверджує їх право на виїзд.

Нагадаємо, нещодавно уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб з культурної та інформаційної сфери. Зокрема, для виїзду за кордон військовозобов'язаним митцям та журналістам 18-60 років потрібен відповідний лист Мінкультури або Мінцифри щодо деталей поїздки, запрошення іноземної організації та військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Кабінет Міністрів підготував постанову, яка змінює правила перетину кордону для військовозобов'язаних громадян. У нормативно-правовому акті додали ще дві категорії людей з відстрочкою від мобілізації, які тепер матимуть дозвіл на виїзд за кордон — це родичі тих, хто загинув або зник безвісти під час вторгнення Російської Федерації.