Нові правила перетину кордону митцями і журналістами: які документи потрібно мати
Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено. Пропуск військовозобовʼязаних через державний кордон України здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби.
Уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб з культурної та інформаційної сфери. Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби України 6 березня.
Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема, окремими нормами, які вступили в силу, визначено можливість перетину кордону для категорій осіб, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.
Для виїзду за кордон військовозобов'язаним митцям і журналістам 18-60 років потрібні такі документи:
- лист Мінкультури / Мінцифри до ДПСУ щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу;
- запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
- військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.
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Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено.
Пропуск військовозобовʼязаних через державний кордон України здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.
Нагадаємо, уряд закрив систему "Шлях".
Також Фокус писав про наслідки заборони системи "Шлях".
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