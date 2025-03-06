Нові правила перетину кордону митцями і журналістами: які документи потрібно мати

Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено. Пропуск військовозобовʼязаних через державний кордон України здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби.

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Уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб з культурної та інформаційної сфери. Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби України 6 березня.

Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема, окремими нормами, які вступили в силу, визначено можливість перетину кордону для категорій осіб, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Для виїзду за кордон військовозобов'язаним митцям і журналістам 18-60 років потрібні такі документи:

лист Мінкультури / Мінцифри до ДПСУ щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу;

/ Мінцифри до ДПСУ щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу; запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

(з перекладом українською); військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.

Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено.

Пропуск військовозобовʼязаних через державний кордон України здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.

Нагадаємо, уряд закрив систему "Шлях".

Також Фокус писав про наслідки заборони системи "Шлях".