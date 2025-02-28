Уряд закриває систему "Шлях": як тепер возитимуть "гуманітарку" з-за кордону

Тривалий час за допомогою "Шляху" водії привозили гуманітарні вантажі до України. Напередодні Державна прикордонна служба також внесла зміни до правил перетину кордону.

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Уряд закриває програму "Шлях" для виїзду за кордон водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій 28 лютого.

Замість "Шляху" тепер функціонуватиме інший механізм, що дасть змогу виїжджати за кордон військовозобовʼязаним при конкретних обставинах. Його має розробити Мінсоцполітики разом з Міноборони.

"За результатами засідання Кабінету Міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях"", — розповіли в Міністерстві розвитку громад та територій.

Тепер водії, які їдуть за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші підстави для перетину кордону, а Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Цю систему використовували для пришвидшення доставлення гуманітарної допомоги в України, подаваючи інформацію про водія і транспортний засіб для прикордонників. Втім, багато людей не поверталися після виїду за кордон.

Зокрема, Державна прикордонна служба напередодні повідомила, що громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, також пропускатимуть через кордон на загальних підставах.

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