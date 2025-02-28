Правительство закрывает систему "Шлях": как теперь будут возить "гуманитарку" из-за рубежа

Долгое время с помощью "Шлях" водители привозили гуманитарные грузы в Украину. Накануне Государственная пограничная служба также внесла изменения в правила пересечения границы.

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Правительство закрывает программу "Шлях" для выезда за границу водителей, которые перевозят гуманитарные грузы. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий 28 февраля.

Вместо "Шлях" теперь будет функционировать другой механизм, который позволит выезжать за границу военнообязанным при конкретных обстоятельствах. Его должны разработать Минсоцполитики вместе с Минобороны.

"По результатам заседания Кабинета Министров Украины 25 февраля были одобрены изменения в Постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях"", — рассказали в Министерстве развития общин и территорий.

Теперь водители, которые едут за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы, а Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

Эту систему использовали для ускорения доставки гуманитарной помощи в Украину, подавая информацию о водителе и транспортном средстве для пограничников. Впрочем, многие люди не возвращались после выезда за границу.

В частности, Государственная пограничная служба накануне сообщила, что граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, также будут пропускать через границу на общих основаниях.

Напомним, украинские музыканты и продюсеры отреагировали на запрет выезда артистам за границу.

Ранее Фокус со ссылкой на юриста Владислава Дерия рассказывал, при каких условиях временно непригодные украинцы имеют право пересекать границу в 2025 году.