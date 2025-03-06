Новые правила пересечения границы художниками и журналистами: какие документы нужно иметь

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано. Пропуск военнообязанных через государственную границу Украины будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы.

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Правительство определило порядок пересечения границы для лиц из культурной и информационной сфер. Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 6 марта.

Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами, которые вступили в силу, определена возможность пересечения границы для категорий лиц, которые относятся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужны следующие документы:

письмо Минкультуры / Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки + ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства;

/ Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки + ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства; приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

(с переводом на украинский); военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Пропуск военнообязанных через государственную границу Украины будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия у них подтверждающих документов.

Напомним, правительство закрыло систему "Шлях".

Также Фокус писал о последствиях запрета системы "Шлях".