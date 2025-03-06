Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

Новые правила пересечения границы художниками и журналистами: какие документы нужно иметь

выезд за границу, новые правила выезда за границу, дпсу, как артистам выезжать за границу, российско-украинская война
Фото: УНИАН | Фото иллюстративное

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано. Пропуск военнообязанных через государственную границу Украины будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы.

Related video

Правительство определило порядок пересечения границы для лиц из культурной и информационной сфер. Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 6 марта.

Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами, которые вступили в силу, определена возможность пересечения границы для категорий лиц, которые относятся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужны следующие документы:

  • письмо Минкультуры / Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки + ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства;
  • приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
  • военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

Читать также

С 10 утра "висела" российская "птичка": бойцы раскрыли детали удара по полигону ВСУ

В Кремле согласились с Трампом, что он принес России только горе

Цифра удивит: какая будет пенсия, если трудовой стаж 20 лет

С ракетами SCALP-EG и бомбами AASM: над Украиной заметили первые Mirage 2000-5F, — СМИ (фото)

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Пропуск военнообязанных через государственную границу Украины будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия у них подтверждающих документов.

Напомним, правительство закрыло систему "Шлях".

Также Фокус писал о последствиях запрета системы "Шлях".

Читать также

Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 20 млн грн за збитки від повітряної атаки у Києві

"Видел" цели аж над Запорожьем: в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ (видео)

На полигоне в Днепропетровской области не было бойцов 157 бригады: новые детали удара РФ (видео)

РФ атакует Украину БпЛА: есть "прилеты" по гражданским предприятиям нескольких областей, что известно