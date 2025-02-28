Выезд из Украины запрещен: какие последствия будет иметь отмена системы "Шлях" и новые ограничения на границе

Кабинет министров отменил систему "Шлях", что существенно ограничило возможность выезда для мужчин-водителей. Отныне пересечь границу можно только по общим основаниям, а для журналистов и культурных деятелей обязательными стали бронирование и служебная командировка. Фокус разбивался в последствиях этого решения.

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С 27 февраля в Украине вступили в силу изменения в правила пересечения границы для мужчин, которые занимаются перевозкой гуманитарных и медицинских грузов. Отныне выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях" в соответствии с постановлением Кабинета министров №213 от 25 февраля 2025 года.

Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

То есть, поехать за границу для доставки гуманитарных грузов теперь могут женщины, мужчины старше 60 лет, мужчины с инвалидностью или с определенными основаниями для отсрочки. При этом волонтерскую цель поездки им подтверждать не надо.

Кроме того, с 3 марта меняется и порядок выезда за границу для журналистов и работников сферы культуры. Отныне они смогут пересекать границу только при условии наличия бронирования от мобилизации и служебной командировки. Государственная пограничная служба будет действовать в соответствии с общими правилами для военнообязанных, а решение Министерства культуры больше не будут влиять на этот процесс.

Как пояснил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пограничная служба не получала решений Минкульта, поскольку они ее не касаются. Также он отметил, что не может объяснить, почему ведомство изменило свою позицию относительно выезда журналистов и художников. В то же время, по информации Минкульта, причиной новых ограничений стало то, что значительная часть тех, кто получал специальные письма содействия для выезда в командировку, не возвращались в Украину, нарушая закон о мобилизации.

Согласно данным представителя ведомства Дмитрия Золотухина, в 2023 году Минкульт выдал 3 724 разрешения на выезд, в 2024 году — 2 700, из которых около 500 человек не вернулись. Именно поэтому сейчас ведомство разрабатывает новое постановление, которое будет четко определять критерии для пересечения границы работниками медиа, культуры и коммуникаций. До его принятия "письма содействия" больше не будут выдавать.

Стоит отметить, что определенные медиа уже имеют приказы Минкульта о бронировании своих работников. Однако общие правила выезда для журналистов теперь будут регулироваться исключительно требованиями бронирования и служебной командировки, что значительно ограничивает возможности работы украинских медийщиков за рубежом.

Границы под замком: как теперь завозить гуманитарные грузы в Украину

Народный депутат София Федина считает, что этим решением власть фактически перекрыла возможность выезда для мужчин-волонтеров, что существенно усложнит поставки необходимого транспорта и помощи для армии. По ее мнению женщин за рулем грузовика не так много, и остается вопрос как эти женщины должны загружать фуру самостоятельно. И это не учитывая уже то, что в дороге может случиться разное — транспорт сломается, например, и я женщина должна самостоятельно решить эту проблему — не понятно.

Также на новый запрет отреагировала и Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии (2009-2014), заслуженный юрист Украины.

"Правительство прекратило функционирование системы "Шлях". То есть надо понимать война завершилась. Гуманитарная помощь не нужна. И не надо нам говорить о злоупотреблениях. Эти злоупотребления допускала исполнительная власть. Ни одного, привлеченного к ответственности, нет", — высказалась Ставнийчук.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов также считает, что решение "прикрыть "Шлях" сделает больше вреда чем принесет пользы.

"Правительство, вам говорили, что вы... делаете вред? Вы понимаете, что вы заблокировали перевозку раненых в сопровождении врача? Не понимаете? Ну так оставляйте ужин из суши и латте, собирайтесь ночью на внеочередное и решайте вопрос", — обратился Сазонов.

Отмена "Шляха": какие последствия будет иметь это решение

Ветеран российско-украинской войны, общественно-политический деятель Олег Симороз считает, что власть в очередной раз принимает решения, которые являются сумбурными, несистемными и дальновидными. И вместо того, чтобы решать проблемы — создают новые.

"С одной стороны, есть существенная проблема — неконтролируемый выезд граждан за границу. Многие из тех, кто выезжает, не возвращаются обратно в Украину, что вызывает значительный общественный резонанс. Однако методы решения этой проблемы вызывают вопросы. Является ли отмена всех разрешений на выезд реальным решением ситуации? Проблема значительно глубже: есть те, кто платит за выезд, есть те, кто пользуется служебным положением, есть чиновники, способствующие незаконному пересечению границы, а есть и те, кто строго соблюдает закон. Именно добросовестные граждане в конце концов и становятся жертвами таких непродуманных решений", — говорит Фокусу Симороз.

По его словам, это не является справедливым ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Такое решение — скорее политический ход для замыливания глаз, чем реальная попытка решить проблему. Ветеран считает, что нужен системный подход: четкий контроль, прозрачность процессов и доверие общества.

"Вместо этого мы снова сталкиваемся с поспешными запретами, реорганизациями и ликвидациями, которые не дают реального результата. Стоит обратить внимание и на еще один аспект — ответственность за принятие таких решений. Государственная пограничная служба, которая отныне должна решать вопросы выезда за границу, сама чрезвычайно коррумпирована. Мы видим, как беспрепятственно покидают страну даже народные депутаты с подозрениями в преступлениях. Почему теперь именно эта структура должна быть ответственной за принятие ключевых решений?", — продолжает Симороз.

По мнению ветерана, одним из путей решения проблемы мог бы стать публичный реестр выездов, доступный для общественности и журналистов. Это не является нарушением приватности, ведь военнослужащие и спецназовцы могут оставаться в закрытых реестрах. Однако в отношении гражданских лиц — общество имеет право знать, кто, куда и с какой целью выезжает. Это помогло бы выявить чиновников, которые злоупотребляют служебным положением, и позволило бы активистам и журналистам контролировать ситуацию.

Пока не понятно, как новые правила пересечения границы скажутся на помощи армии, однако отмена системы "Шлях" усложнит логистику доставки помощи на фронт, что может иметь катастрофические последствия для обороноспособности страны.

"Таким образом, проблема не решается путем бессистемных запретов. Нужно наказывать коррумпированных чиновников, которые злоупотребляют властью, а не создавать новые искусственные барьеры для тех, кто честно выполняет свою работу. В противном случае это приведет к очередному хаосу и коллапсу волонтерской логистики, что в условиях войны неприемлемо. Ответственность за принятие таких решений должна быть неотвратимой, ведь только тогда можно достичь реального результата", — резюмирует Симороз.

Запрет на выезд за границу — отсутствует?

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец напоминает, что были случаи, когда рабочие или компании, которые получили разрешение на выезд для гуманитарных перевозок, теряли это право из-за того, что водитель не возвращался в Украину. В таких случаях их разрешения аннулировали, делая невозможным дальнейшие выезды. Те компании, которые злоупотребляли этими разрешениями, больше их не получали, и перевозки осуществляли преимущественно настоящие волонтерские организации.

"Сейчас военным администрациям запретили выдавать такие разрешения, что значительно усложнило процесс получения гуманитарной помощи, поддержки воинских частей и обеспечения населения. Это негативная тенденция, ведь вместо того, чтобы установить прозрачный контроль, процесс просто отменяют.

При этом никто не несет ответственности. Если кто-то действительно злоупотреблял этими механизмами, то его можно было бы привлечь к ответственности. Но складывается впечатление, что просто боятся раскрыть собственные нарушения. Мы уже видели, что к этому были причастны даже народные депутаты. Если признаете, что правоохранительная система не работает, то скажите это прямо, вместо создания новых комиссий и конкурсов. Ведь получается, что прокуратура, ГБР, НАБУ, полиция — все это не работает, реформы привели к полной недееспособности. И вместо того, чтобы контролировать соблюдение законов, государство просто запрещает деятельность.", — говорит Фокусу Кравец.

По словам адвоката, главная проблема в том, что формально запрета на выезд за границу сейчас не существует — все решения принимаются в ручном режиме. Проще было бы принять закон, который четко регулировал бы этот вопрос во время военного положения, но такого закона нет.

Зато есть постановление Кабмина, в котором не сказано ни слова о запрете — только о том, кому разрешен выезд. А в любой демократической стране все, что не запрещено, является разрешенным.

"Так где этот запрет? Его нет. Итак, вместо законодательного урегулирования вопроса мы снова имеем ручное управление, которое создает коррупционные риски. Это лишь подтверждает, что все реформы правоохранительной системы — просто напрасно потраченные средства. В конце концов, как всегда, найдутся люди, которые будут решать вопросы неофициально, но теперь их услуги станут значительно дороже", — считает Кравец.

Напомним, в Тернопольской области работники одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц. Они сначала создавали лицам определенные препятствия в получении документов на отсрочку, мобилизовали их, а затем освобождали за определенную сумму с военной службы.

Также Фокус разбирал, почему Украине придется усилить мобилизацию из-за "плохой сделки" с Трампом.