Мобилизовали, а потом увольняли за деньги: на Тернопольщине будут судить работников ТЦК (фото)

В полиции области рассказали, что каждая услуга стоила от 1000 до 15 000 долларов, а для родственников и близких делались скидки. В целом работники группы зарабатывали до 150 тысяч долларов в месяц.

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В Тернопольской области работники одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц. Они сначала создавали лицам определенные препятствия в получении документов на отсрочку, мобилизовали их, а затем освобождали за определенную сумму с военной службы. Об этом сообщили в полиции Тернопольщины.

Организовал такие "заработки" исполняющий обязанности начальника одного из РТЦК. Ему помогали четверо сообщников — трое подчиненных и работник мобилизационного отдела городского совета.

Цена вопроса колебалась от 1000 до 15 тысяч долларов США — сумма зависела от того, что нужно было решить. Для друзей и родственников фигуранты делали скидки, а неоднократно они принимали "оплату" дизельным топливом. Таким образом они "помогли" почти 150 лицам.

Организатору и его сообщникам следователи полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, совершенных в составе организованной преступной группы:

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере);

ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой);

ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в сети 25 февраля появилась видеозапись вероятной принудительной мобилизации в Харькове. На кадрах человек в военной форме, как утверждают авторы — ТЦК, сталкивает мужчину с велосипеда.

Впоследствии оказалось, что велосипедист — беглец из боевой бригады. В Харьковском областном военкомате отметили, что проверят законность действий работников, которые толкнули мужчину на велосипеде.