Столкнули на ходу: в Харькове люди в форме забрали в "бус" велосипедиста (видео)

В соцсетях утверждают, что велосипедиста забрали в ТЦК. Военные пока инцидент не комментировали.

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В сети 25 февраля появилась видеозапись, предположительно, принудительной мобилизации в Харькове. На кадрах человек в военной форме, как утверждают авторы — сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, сталкивает мужчину с велосипеда. Через минуту после этого на место происшествия подъезжает автомобиль с еще несколькими мужчинами в "пикселе", и велосипедиста заставляют сесть в машину. Видео распространил в частности журналист Андрей Цаплиенко.

В соцсетях утверждают, что инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова. На видео можно увидеть, как мужчина в военной форме на ходу толкает велосипедиста, едущего по тротуару, и тот падает на землю. После этого между ними развязывается конфликт, а еще через минуту на улицу подъезжает автомобиль с еще тремя мужчинами в военной форме, которые присоединяются к драке. Молодой человек встает с земли и заносит свой велосипед к "бусу". Далее все участники инцидента исчезают из кадра, и по словам авторов постов в сетях, велосипедиста забрали в ТЦК.

В Харьковском областном ТЦК и СП на момент публикации материала комментариев по видеозаписи не давали. Мотивы поступка мужчин в форме неизвестны.

Напомним, 22 февраля в Одессе мужчина напал на военнослужащего ТЦК, распылил слезоточивый газ ему в лицо и несколько раз выстрелил из травматического оружия.

20 февраля СМИ писали со ссылкой на юриста Дмитрия Франчука, как действовать в случае незаконной мобилизации ТЦК.