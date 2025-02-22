Стрелял и распылил газ: в Одессе мужчина напал на военнослужащего ТЦК (фото)

По данным полиции, нападавший несколько раз выстрелили в военнослужащего ТЦК из травматического оружия, после чего скрылся.

Related video

В субботу, 22 февраля, в Одессе мужчина нанес телесные повреждение военнослужащему Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Fecebook.

По данным правоохранителей, 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащим ТЦК и СП во время проверки документов на улице Итальянский бульвар.

Место проишествия Фото: Национальная полиция Одесской области Газовый балончик Фото: Национальная полиция Одесской области

Сообщается, что мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военнослужащих, а также несколько раз выстрелил в его сторону. Предварительно, стрельба велась с травматического оружия.

После инцидента нарушитель скрылся, однако вскоре его задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ. Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу.

Задержанный житель Березовского района Фото: Национальная полиция Одесской области

Напомним, в городе Жовква во Львовской области двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего ТЦК, нанеся ему резаные раны острым предметом.

Также сообщалось о нападении на военнослужащего в Харьковском районном ТЦК. Нападавший использовал газовый баллончик и нож.