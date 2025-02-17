"Проявление трусости": неизвестные с ножом напали и порезали военного в Львовской области

В ТЦК говорят, что таким образом злоумышленники пытались создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти ВВК. В результате нападения на военного он сбежал. Сейчас беглец находится в розыске.

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В городе Жовква на Львовщине произошло нападение на работника ТЦК. В результате этого он получил резаные раны. Об этом случае рассказали во Львовском областном ТЦК и СП.

Происшествие произошло днем, 17 февраля, около 11:30. Военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Когда они шли по улице Львовская, на него было совершено нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

В ТЦК говорят, что таким образом злоумышленники пытались создать условия для побега одного из военнообязанных. В результате нападения на работника Терцентра он сбежал. Сейчас он находится в розыске.

"Это преступление — не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных", — считают во Львовском областном ТЦК и СП.

По факту нападения на военного уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения). Параллельно продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

Напомним, что на Ровенщине избили работников ТЦК и разбили их авто. Нападавшие сейчас находятся в розыске. Им грозит наказание за избиение и препятствование деятельности военных формирований.

Также сообщалось, что 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четверо людей ранены.