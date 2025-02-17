"Прояв боягузства": невідомі з ножем напали і порізали військового на Львівщині

У ТЦК кажуть, що таким чином зловмисники намагалися створити умови для втечі одного із військовозобов'язаних, який мав пройти ВЛК. Внаслідок нападу на військового він втік. Зараз втікач перебуває у розшуку.

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У місті Жовква на Львівщині стався напад на працівника ТЦК. Внаслідок цього він отримав різані рани. Про цей випадок розповіли в Львівському обласному ТЦК та СП.

Подія сталася вдень, 17 лютого, близько 11:30. Військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Коли вони йшли вулицею Львівська, на нього було скоєно напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом.

У ТЦК кажуть, що таким чином зловмисники намагалися створити умови для втечі одного із військовозобов'язаних. Внаслідок нападу на працівника Терцентру він втік. Зараз він перебуває у розшуку.

"Цей злочин – не лише прояв боягузтва, а й відверта зневага до тих, хто щодня ризикує життям заради країни. Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових", — вважають у Львівському обласному ТЦК та СП.

За фактом нападу на військового уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисні легкі тілесні ушкодження). Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

Нагадаємо, що на Рівненщині побили працівників ТЦК і потрощили їхнє авто. Нападники зараз перебувають у розшуку. Їм загрожує покарання за побиття та перешкоджання діяльності військових формувань.

Також повідомлялося, що 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.