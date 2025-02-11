Отримали тяжкі ушкодження: на Рівненщині побили працівників ТЦК і потрощили їхнє авто

Нападники зараз перебувають у розшуку. Їм загрожує покарання за побиття та перешкоджання діяльності військових формувань.

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В Рівненській області військовозобов'язані чоловіки побили працівників Територіального центру комплектування і соцпідтримки. Їм завдали тяжкі тілесні ушкодження та пошкодили їхній автомобіль. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК.

"Під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, завдали їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

У ТЦК пообіцяли, що винних у нападі на працівників терцентру комплектування знайдуть і покарають та нагадали, що вони нестимуть відповідальність за статтею "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань" та за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Нагадаємо, що 6 лютого повідомлялося, що через вибухи у будівлях ТЦК, напади і вбивства військовослужбовців терцентрів в будівлях ТЦК вирішили посилити заходи безпеки.

5 лютого повідомлялося, що в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.