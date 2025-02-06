Після серії терактів в ТЦК посилюють заходи безпеки, — Істомін

Проводиться збільшення об'єктів відеоспостереження і військовослужбовців для охорони приміщень і будівель.

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Вибухи у будівлях ТЦК та напади і вбивства військовослужбовців терцентрів змушують їхнє керівництво вживати заходів, щоб захистити своїх працівників. Зокрема, на Полтавщині в будівлях ТЦК вирішили посилити заходи безпеки. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Просто зараз ведуться роботи із посилення охорони території. Проводиться збільшення об'єктів відео спостереження і осіб для охорони. Для мешканців будуть деякі незручності, їм доведеться більше чекати під час їхнього прибуття. Огляд їхніх рюкзаків і пакунків і так зараз проводиться", — розповів він.

Роман Істомін зауважив, що військовослужбовці ТЦК зовсім не проти збільшення кількості камер, зокрема і наявності нагрудних камер.

Заходи безпеки також посилюють у військкоматах Львівщини, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.

У Нацполіції кажуть, що особа прийшла до будівлі ТЦК із сумкою в руках та попросила її передати. Саме в цей момент стався вибух.