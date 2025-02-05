Вибух ТЦК в Кам'янець-Подільському: загинула особа, що вчинила підрив, — Нацполіція

За інформацією глави Нацполіції Івана Вигівського, особа підійшла до ТЦК із сумкою в руках та попросила її передати. Саме в цей момент стався вибух.

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Під час вибуху біля будівлі ТЦК і СП в Кам'янець-Подільському Хмельницької області загинула людина, яка принесла вибухівку. Про це на брифінгу заявив глава Національної поліції Іван Вигівський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух. Є потерпіли 4 особи. Особа, яка чинила цей злочин, загинула", — розповів глава відомства.

Він додав, що в цьому році вже є 9 подібних фактів. Останній з них — 5 лютого о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницької області.

Мер міста Кам'янець-Подільський уточнив, що від вибуху постраждало четверо осіб. Серед них — двоє лікарів, які працювали під час військово-лікарської комісії. Також серед постраждалих один військовий і одна перехожа людина.

Вибух в Кам'янець-Подільському: що відомо

У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. В ЗМІ повідомляли про загиблого та поранених, однак офіційно в поліції цю інформацію не підтверджували.

За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва".

В Хмельницькому ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там зазначили, що вибух стався "на території", але не уточнили — всередині чи зовні будівлі.

В Центрі протидії дезінформації прокоментували інцидент в Хмельницькій області. Там зазначили, що спецслужби РФ шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори. Згодом їх "прибирають".

Зазначимо, що це вже не перший подібний інцидент. Зокрема, увечері 1 лютого поблизу ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух. Обставини події з’ясовуються. У поліції повідомили про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії.

Також нещодавно в Рівному внаслідок вибуху в обласному ТЦК загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення.