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Стріляв і розпилив газ: в Одесі чоловік напав на військовослужбовця ТЦК (фото)

Поліція, ТЦК, стрілянина, мобілізація, фото
Фото: Національна поліція Одеської області | Поліція затримала чоловіка, який напав на співробітників ТЦК

За даними поліції, нападник кілька разів вистрілив у військовослужбовця ТЦК із травматичної зброї, після чого втік.

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У суботу, 22 лютого, в Одесі чоловік завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП). Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області у Fecebook.

За даними правоохоронців, 28-річний мешканець Березовського району розпочав конфлікт із військовослужбовцем ТЦК і СП під час перевірки документів на вулиці Італійський бульвар.

ТЦК, напад, стрілянина, фото Fullscreen
Місце події
Фото: Національна поліція Одеської області
ТЦК, напад, балончик, фото Fullscreen
Газовий балончик
Фото: Національна поліція Одеської області

Повідомляється, що чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військовослужбовців, а також кілька разів вистрілив у його бік. Попередньо, стрілянина велася з травматичної зброї.

Після інциденту порушник втік, проте незабаром його затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні.

Поліція, ТЦК, стрілянина, мобілізація, фото Fullscreen
Затриманий житель Березівського району
Фото: Національна поліція Одеської області

Нагадаємо, у місті Жовква у Львівській області двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Також повідомлялося про напад на військовослужбовця в Харківському районному ТЦК. Нападник використовував газовий балончик і ніж.