Стріляв і розпилив газ: в Одесі чоловік напав на військовослужбовця ТЦК (фото)

За даними поліції, нападник кілька разів вистрілив у військовослужбовця ТЦК із травматичної зброї, після чого втік.

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У суботу, 22 лютого, в Одесі чоловік завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП). Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області у Fecebook.

За даними правоохоронців, 28-річний мешканець Березовського району розпочав конфлікт із військовослужбовцем ТЦК і СП під час перевірки документів на вулиці Італійський бульвар.

Місце події Фото: Національна поліція Одеської області Газовий балончик Фото: Національна поліція Одеської області

Повідомляється, що чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військовослужбовців, а також кілька разів вистрілив у його бік. Попередньо, стрілянина велася з травматичної зброї.

Після інциденту порушник втік, проте незабаром його затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні.

Затриманий житель Березівського району Фото: Національна поліція Одеської області

Нагадаємо, у місті Жовква у Львівській області двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Також повідомлялося про напад на військовослужбовця в Харківському районному ТЦК. Нападник використовував газовий балончик і ніж.