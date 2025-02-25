Зіштовхнули на ходу: у Харкові люди у формі забрали до "буса" велосипедиста (відео)

У соцмережах стверджують, що велосипедиста забрали до ТЦК. Військові наразі інцидент не коментували.

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У мережі 25 лютого з'явився відеозапис, імовірно, примусової мобілізації в Харкові. На кадрах людина у військовій формі, як стверджують автори — співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зіштовхує чоловіка з велосипеда. За хвилину після того на місце події під'їжджає автомобіль з іще кількома чоловіками у "пікселі", і велосипедиста змушують сісти до машини. Відео поширив зокрема журналіст Андрій Цаплієнко.

В соцмережах стверджують, що інцидент стався в Індустріальному районі Харкова. На відео можна побачити, як чоловік у військовій формі на ходу штовхає велосипедиста, що їде тротуаром, і той падає на землю. Після цього між ними розв'язується конфлікт, а ще за хвилину на вулицю під'їжджає автомобіль з іще трьома чоловіками у військовій формі, які долучаються до бійки. Молодий чоловік встає з землі та заносить свій велосипед до "буса". Далі всі учасники інциденту зникають з кадру, та за словами авторів постів у мережах, велосипедиста забрали до ТЦК.

У Харківському обласному ТЦК та СП на момент публікації матеріалу коментарів щодо відеозапису не давали. Мотиви вчинку чоловіків у формі невідомі.

Нагадаємо, 22 лютого в Одесі чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, розпилив сльозогінний газ йому в обличчя та кілька разів вистрілив із травматичної зброї.

20 лютого ЗМІ писали з посиланням на юриста Дмитра Франчука, як діяти у випадку незаконної мобілізації ТЦК.