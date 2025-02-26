Мобілізовували, а потім звільняли за гроші: на Тернопільщині судитимуть працівників ТЦК (фото)

В поліції області розповіли, що кожна послуга коштувала від 1000 до 15 000 доларів, а для родичів та близьких робились знижки. Загалом працівники групи заробляли до 150 тисяч доларів на місяць.

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В Тернопільській області працівники одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць. Вони спочатку створювали особам певні перешкоди в отриманні документів на відстрочку, мобілізовували їх, а потім звільняли за певну суму з військової служби. Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Організував такі "заробітки" виконувач обов’язків начальника одного з РТЦК. Йому допомагали четверо спільників — троє підлеглих та працівник мобілізаційного відділу міської ради.

Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США — сума залежала від того, що потрібно було вирішити. Для друзів та родичів фігуранти робили знижки, а неодноразово вони брали "оплату" дизельним паливом. Таким способом вони "допомогли" майже 150 особам.

Організатору та його спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, вчинених в складі організованої злочинної групи:

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою);

ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у мережі 25 лютого з'явився відеозапис імовірної примусової мобілізації в Харкові. На кадрах людина у військовій формі, як стверджують автори — ТЦК, зіштовхує чоловіка з велосипеда.

Згодом виявилось, що велосипедист — втікач з бойової бригади. У Харківському обласному військкоматі зазначили, що перевірять законність дій працівників, які штовхнули чоловіка на велосипеді.