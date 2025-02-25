Буде розслідування: у Харківському ТЦК пояснили, чому військкоми скинули чоловіка з велосипеда

У Харківському обласному військкоматі перевірять законність дій працівників, які штовхнули чоловіка на велосипеді, пояснили в ТЦК. При цьому не повідомили, чи усунули їх від роботи.

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25 лютого у Харкові чоловік, якого зіштовхнули з велосипеда, виявився втікачем з бойової бригади. Під час перевірки документів він відмовився спілкуватись з представниками територіального центру комплектування. Через це харків'янина затримали та примусили завантажитись у мікроавтобус. Про те, що сталось посеред засніженої вулиці, розповіли на сторінці Facebook Харківського обласного терцентру комплектування.

Військкоми пояснили перебіг конфлікту між громадянином та військовими. У дописі вказано, що співробітники ТЦК проводили заходи оповіщення і помітили велосипедиста, який не реагував на вимоги. Після цього його спинили й в процесі дійсно штовхнули та збили з велосипеда. Далі в громадянина перевірили військово-облікові документи та встановили, що він самовільно залишив частину і є бійцем однієї з бригад ЗСУ. Через це фігуранта затримали і відправили спершу в поліцію, потім — у місцеве відділення Військової служби правопорядку, ідеться у дописі Харківського військкомату.

ТЦК підсумовувала, що проведуть розслідування щодо працівників групи оповіщення, які могли перевищити службові повноваження. При цьому немає інформації, чи відсторонили їх від роботи на період перевірки.

Скандал з ТЦК - Харківський обласний військкомат про велосипедиста 25 лютого Фото: Скриншот

На сторінці ГУ Нацполіції Харківської області та на сторінці ДБР немає коментарів щодо інциденту в Харкові 25 лютого.

Скандал з ТЦК — що сталось в Харкові 25 лютого

Тим часом у каналі "Труха Україна" з'явився коментар, який автори каналу отримали у представника поліції Харківської області. Не вказано ні імені, ні посади співрозмовника. Анонімне джерело анонімного пабліка підтвердило, що затриманий — військовий однієї з бригад ЗСУ, який самовільно залишив частину і яким займається ДБР.

Скандал з ТЦК - поліція про інцидент з велосипедистом 25 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про сутичку чоловіків у формі та громадянина на велосипеді, яка відбулась зранку 25 лютого. О 9:46 кадри опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків". Запис зроблено оператором, який спокійно зафіксував весь процес. Спершу бачимо велосипедиста, який їде засніженою вулицею Харкова, а за ним наглядає чоловік у формі. У якийсь момент військовий підскакує до велосипедиста і штовхає його. За хвилину чоловік самостійно встає і виконує вказівки шести-семи військових, які його оточили: підіймає транспортний засіб і разом з ним завантажується в мікроавтобус. Під час інциденту з велосипедистом не було помітно насильства, окрім поштовху у перші секунди.

Тим часом 21 січня начальник Київського районного терцентру комплектування (РТЦК) міста Харкова Олександр Чепурний пояснив в інтерв'ю, чому так багато інцидентів з ТЦК відбувається у місті. З його слів, на сьогодні люди, до яких звертаються військкоми, є невмотивованими, оскільки усі вмотивовані вже в армії.

Нагадуємо, 18 лютого військовослужбовець з ТЦК Олександр Бондарчук розповів, як працював в групі оповіщення і які враження отримав від цього процесу.