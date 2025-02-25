Буде розслідування: у Харківському ТЦК пояснили, чому військкоми скинули чоловіка з велосипеда
У Харківському обласному військкоматі перевірять законність дій працівників, які штовхнули чоловіка на велосипеді, пояснили в ТЦК. При цьому не повідомили, чи усунули їх від роботи.
25 лютого у Харкові чоловік, якого зіштовхнули з велосипеда, виявився втікачем з бойової бригади. Під час перевірки документів він відмовився спілкуватись з представниками територіального центру комплектування. Через це харків'янина затримали та примусили завантажитись у мікроавтобус. Про те, що сталось посеред засніженої вулиці, розповіли на сторінці Facebook Харківського обласного терцентру комплектування.
Військкоми пояснили перебіг конфлікту між громадянином та військовими. У дописі вказано, що співробітники ТЦК проводили заходи оповіщення і помітили велосипедиста, який не реагував на вимоги. Після цього його спинили й в процесі дійсно штовхнули та збили з велосипеда. Далі в громадянина перевірили військово-облікові документи та встановили, що він самовільно залишив частину і є бійцем однієї з бригад ЗСУ. Через це фігуранта затримали і відправили спершу в поліцію, потім — у місцеве відділення Військової служби правопорядку, ідеться у дописі Харківського військкомату.
ТЦК підсумовувала, що проведуть розслідування щодо працівників групи оповіщення, які могли перевищити службові повноваження. При цьому немає інформації, чи відсторонили їх від роботи на період перевірки.
На сторінці ГУ Нацполіції Харківської області та на сторінці ДБР немає коментарів щодо інциденту в Харкові 25 лютого.
Скандал з ТЦК — що сталось в Харкові 25 лютого
Тим часом у каналі "Труха Україна" з'явився коментар, який автори каналу отримали у представника поліції Харківської області. Не вказано ні імені, ні посади співрозмовника. Анонімне джерело анонімного пабліка підтвердило, що затриманий — військовий однієї з бригад ЗСУ, який самовільно залишив частину і яким займається ДБР.
Зазначимо, Фокус писав про сутичку чоловіків у формі та громадянина на велосипеді, яка відбулась зранку 25 лютого. О 9:46 кадри опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків". Запис зроблено оператором, який спокійно зафіксував весь процес. Спершу бачимо велосипедиста, який їде засніженою вулицею Харкова, а за ним наглядає чоловік у формі. У якийсь момент військовий підскакує до велосипедиста і штовхає його. За хвилину чоловік самостійно встає і виконує вказівки шести-семи військових, які його оточили: підіймає транспортний засіб і разом з ним завантажується в мікроавтобус. Під час інциденту з велосипедистом не було помітно насильства, окрім поштовху у перші секунди.
Тим часом 21 січня начальник Київського районного терцентру комплектування (РТЦК) міста Харкова Олександр Чепурний пояснив в інтерв'ю, чому так багато інцидентів з ТЦК відбувається у місті. З його слів, на сьогодні люди, до яких звертаються військкоми, є невмотивованими, оскільки усі вмотивовані вже в армії.
Нагадуємо, 18 лютого військовослужбовець з ТЦК Олександр Бондарчук розповів, як працював в групі оповіщення і які враження отримав від цього процесу.