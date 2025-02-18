"Зліпили ворогів і зганяють злість": військовий розповів про свою службу в ТЦК

Військовослужбовець Олександр Бондарчук каже, що держава має важелі впливу для полегшення мобілізації. На його думку, можна блокувати зарплатні картки "ухилянтів", щоб вони самі приходили до терцентрів.

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На військовослужбовців ТЦК в Україні перекладають провину за недоліки мобілізаційної політики та звинувачують у корупції, "дірявих кордонах" та тому, що займають теплі посади в тилу, тоді як насправді більшість із них несли службу в гарячих точках. Про це розповів в інтерв'ю Hromadske Олександр Бондарчук, який воював у складі 110-ї бригади, а тепер є військовослужбовцем 1-го відділу Звягельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Олександр розповів, що підписав контракт зі Збройними силами України у 2016 році, як оператор-навідник взводу охорони супроводжував вантажі до зони антитерористичної операції, а в листопаді 2023 року став головним сержантом роти 407-го окремого стрілецького батальйону та був направлений до Авдіївки де пройшов запеклі бої, отримав важкі контузії, пошкодження хребта.

Після року служби в бойових частинах його за висновком лікарів визнали придатним до служби в ТЦК, військових навчальних закладах й у підрозділах матеріального забезпечення. У листопаді 2024 року він влаштувався до Звягельського терцентру.

Зараз у його обов'язки як оператора документального забезпечення входить щоденне спілкування з військовозобов'язаними на їхніми сім'ями. Часто ці розмови вкрай непрості та "вибухонебезпечні", бо люди емоційно реагують на вручення повісток, і тим паче на звістки про загибель близьких.

"Важко носити сповіщення про загибель, важко носити сповіщення про мобілізацію. Але все залежить від того, у яку сімʼю приходиш. Якщо загинув доброволець — одне, а якщо мобілізований, то конфлікт може бути капітальний. Родичі звинувачують, що це ж ТЦК його силою забрав і ТЦК винний. Або звинувачують, що ти от живий, а він загинув", — розповів Олександр.

З ТЦК в Україні "зробили ворогів"

Він зазначив, що до повномасштабної війни працівників військкомату сприймали як людей, що допомагають розв'язати проблему, а тепер із них "зліпили ворогів" суспільства.

"З’явилося оце слово "тецекашник". Ми не встигаємо приїхати в якесь село, як інформація про нас уже з’явилася в місцевих інтернет-групах. Уже через 20 хвилин чоловіки призовного віку поховалися й втекли — немов від облави. Деякі починають мені говорити, що я порушую їхні конституційні права, чому я прийшов до них, а не до сусіда, чого не ловлю тих, хто тікає за кордон. Люди не розуміють, що справа особового складу ТЦК — оповістити їх, оформити документи тощо. Вони роблять нас відповідальними за війну, діряві кордони, медичні висновки тощо, вони саме на нас зганяють злість, бо ми під рукою", — пояснив військовий.

Сповіщення повинні розносити не військовослужбовці ТЦК, а представники місцевої влади, вважає Олександр. Він сказав, що держава має важелі впливу, щоб полегшити мобілізаційний процес. На його думку, військовозобов'язаних, які ухиляються від військової служби, можна спонукати до співпраці із терцентрами за допомогою блокування банківських карток або обмеження мобільного зв'язку.

Напади на працівників ТЦК в Україні

Олександр зауважив, що у нього і його колег немає зброї та охорони. Якщо під час виїздів може бути супровід правоохоронців, то дорогою на роботу чи додому можна стати ціллю для агресивних громадян або завербованих російськими спецслужбами. Почастішання нападів на військових ТЦК є тому підтвердженням.

"Ми не ховаємося від людей. Щодня до ТЦК приходить дуже багато чоловіків і жінок — важко відстежувати, що вони несуть у кишенях: вибухівку чи гранату. І на яких підставах охорона буде обшукувати їхні кишені? Можна було б поставити рамки для перевірки, як на вокзалах, але де взяти гроші на них? Та я думаю, що рамки не допоможуть — гранату можна і з вулиці кинути", — сказав військовослужбовець.

Нагадаємо, 18 лютого Фокус із посиланням на вирок Хмельницького суду в Єдиному реєстрі судових рішень писав про чоловіка, який розпилив сльозогінний газ в обличчя правоохоронцям, коли, за його словами, "рятував" знайомого від ТЦК.

Також 17 лютого в Львівському обласному ТЦК та СП розповідали про ножовий напад на працівника ТЦК у місті Жовква. Повідомляється, що нападники таким чином допомогли втекти одному з військовозобов'язаних.