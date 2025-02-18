"Рятував" знайомого від ТЦК: у Хмельницькому судили чоловіка, який відстрілювався з газового пістолета

Внаслідок нападу двоє поліцейських отримали хімічний опік очей. У суді обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що своїми діями намагався допомогти сусідові.

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У Хмельницькому суд виніс вирок чоловікові, який розпилив сльозогінний газ в обличчя правоохоронців під час заходів зі сповіщення військовозобов’язаних. Про це йдеться у вироку суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно із матеріалами суду, правоохоронці та військові ТЦК в Хмельницькому у дворі одного з будинків виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Через те, що той поводився агресивно, правоохоронці застосували проти нього заходи примусового впливу.

У цей момент поруч проходив перехожий, який вирішив втрутитися у ситуацію. За його словами, він намагався "врятувати" знайомого від представників ТЦК, але поліцейські застосували проти нього сльозогінний газ. У відповідь він дістав газовий пістолет марки "Бліц" та розпилив його в обличчя правоохоронцям, після чого втік.

Внаслідок нападу двоє співробітників поліції отримали хімічні опіки очей.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив, що намагався допомогти сусідові.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 КК України ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу") та призначив йому три роки позбавлення волі. Але зрештою замінив це покарання встановленням іспитового строку один рік та шість місяців.

Нагадаємо, що у Жовкві на Львівщині стався напад на працівника ТЦК. Внаслідок цього він отримав різані рани. У ТЦК кажуть, що таким чином зловмисники намагалися створити умови для втечі одного із військовозобов'язаних, який мав пройти ВЛК.

17 лютого повідомлялося, що у школі №309 Києва під час святкового концерту учні одного із класів представили номер. У ньому фігурував військовий ТЦК, якого побив цивільний.