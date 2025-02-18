"Спасал" знакомого от ТЦК: в Хмельницком судили мужчину, который отстреливался из газового пистолета

В результате нападения двое полицейских получили химический ожог глаз. В суде обвиняемый признал вину. Он объяснил, что своими действиями пытался помочь соседу.

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В Хмельницком суд вынес приговор мужчине, который распылил слезоточивый газ в лицо правоохранителей во время мероприятий по оповещению военнообязанных. Об этом говорится в приговоре суда в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, правоохранители и военные ТЦК в Хмельницком во дворе одного из домов обнаружили мужчину, который находился в розыске. Из-за того, что тот вел себя агрессивно, правоохранители применили против него меры принудительного воздействия.

В этот момент рядом проходил прохожий, который решил вмешаться в ситуацию. По его словам, он пытался "спасти" знакомого от представителей ТЦК, но полицейские применили против него слезоточивый газ. В ответ он достал газовый пистолет марки "Блиц" и распылил его в лицо правоохранителям, после чего скрылся.

В результате нападения двое сотрудников полиции получили химические ожоги глаз.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что пытался помочь соседу.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 345 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и назначил ему три года лишения свободы. Но в конце концов заменил это наказание установлением испытательного срока один год и шесть месяцев.

Напомним, что в Жовкве на Львовщине произошло нападение на работника ТЦК. В результате этого он получил резаные раны. В ТЦК говорят, что таким образом злоумышленники пытались создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти ВВК.

17 февраля сообщалось, что в школе №309 Киева во время праздничного концерта ученики одного из классов представили номер. В нем фигурировал военный ТЦК, которого избил гражданский.