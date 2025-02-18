"Слепили врагов и вымещают злость": военный рассказал о своей службе в ТЦК

Военнослужащий Александр Бондарчук говорит, что у государства рычаги влияния для облегчения мобилизации. По его мнению, можно блокировать зарплатные карточки "уклонистов", чтобы они сами приходили в терцентры.

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На военнослужащих ТЦК в Украине перекладывают вину за недостатки мобилизационной политики и обвиняют в коррупции, "дырявых границах" и том, что занимают теплые должности в тылу, тогда как на самом деле большинство из них несли службу в горячих точках. Об этом рассказал в интервью Hromadske Александр Бондарчук, который воевал в составе 110-й бригады, а теперь является военнослужащим 1-го отдела Звягельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Александр рассказал, что подписал контракт с Вооруженными силами Украины в 2016 году, как оператор-наводчик взвода охраны сопровождал грузы в зону антитеррористической операции, а в ноябре 2023 года стал главным сержантом роты 407-го отдельного стрелкового батальона и был направлен в Авдеевку где прошел ожесточенные бои, получил тяжелые контузии, повреждения позвоночника.

После года службы в боевых частях его по заключению врачей признали годным к службе в ТЦК, военных учебных заведениях и в подразделениях материального обеспечения. В ноябре 2024 года он устроился в Звягельский терцентр.

Сейчас в его обязанности как оператора документального обеспечения входит ежедневное общение с военнообязанными и их семьями. Часто эти разговоры крайне непростые и "взрывоопасные", потому что люди эмоционально реагируют на вручение повесток, и тем более на известия о гибели близких.

"Тяжело носить извещение о гибели, тяжело носить извещение о мобилизации. Но все зависит от того, в какую семью приходишь. Если погиб доброволец — одно, а если мобилизованный, то конфликт может быть капитальный. Родственники обвиняют, что это же ТЦК его силой забрал и ТЦК виноват. Или обвиняют, что ты вот жив, а он погиб", — рассказал Александр.

Из ТЦК в Украине "сделали врагов"

Он отметил, что до полномасштабной войны работников военкомата воспринимали как людей, помогающих решить проблему, а теперь из них "слепили врагов" общества.

"Появилось это слово "тецекашник". Мы не успеваем приехать в какое-то село, как информация о нас уже появилась в местных интернет-группах. Уже через 20 минут мужчины призывного возраста попрятались и убежали — словно от облавы. Некоторые начинают мне говорить, что я нарушаю их конституционные права, почему я пришел к ним, а не к соседу, почему не ловлю тех, кто убегает за границу. Люди не понимают, что дело личного состава ТЦК — оповестить их, оформить документы и так далее. Они делают нас ответственными за войну, дырявые границы, медицинские заключения и т.д., они именно на нас вымещают злость, потому что мы под рукой", — пояснил военный.

Оповещения должны разносить не военнослужащие ТЦК, а представители местной власти, считает Александр. Он сказал, что государство имеет рычаги влияния, чтобы облегчить мобилизационный процесс. По его мнению, военнообязанных, которые уклоняются от военной службы, можно побудить к сотрудничеству с терцентрами с помощью блокировки банковских карточек или ограничения мобильной связи.

Нападения на работников ТЦК в Украине

Александр отметил, что у него и его коллег нет оружия и охраны. Если во время выездов может быть сопровождение правоохранителей, то по дороге на работу или домой можно стать целью для агрессивных граждан или завербованных российскими спецслужбами. Учащение нападений на военных ТЦК является тому подтверждением.

"Мы не прячемся от людей. Ежедневно в ТЦК приходит очень много мужчин и женщин — трудно отслеживать, что они несут в карманах: взрывчатку или гранату. И на каких основаниях охрана будет обыскивать их карманы? Можно было бы поставить рамки для проверки, как на вокзалах, но где взять деньги на них? И я думаю, что рамки не помогут — гранату можно и с улицы бросить", — сказал военнослужащий.

Напомним, 18 февраля Фокус со ссылкой на приговор Хмельницкого суда в Едином реестре судебных решений писал о мужчине, который распылил слезоточивый газ в лицо правоохранителям, когда, по его словам, "спасал" знакомого от ТЦК.

Также 17 февраля во Львовском областном ТЦК и СП рассказывали о ножевом нападении на работника ТЦК в городе Жовква. Сообщается, что нападавшие таким образом помогли сбежать одному из военнообязанных.