Украинцы атакуют ТЦК: кто в этом виноват и можно ли улучшить отношение к военкомам

За пару дней было взорвано два ТЦК и убит один военкомат. По одной из версии, операциями руководят российские спецслужбы, однако исполнителями являются украинцы. Фокус узнал, как остановить нападения на военкома, и как эти случаи повлияют на процесс мобилизации.

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Февраль начался с нападений на военнослужащих ТЦК и СП в разных областях Украины. В результате которых есть погибшие и раненые люди.

Нападения на ТЦК: что происходит в Украине

Так 1 февраля стало известно, что на автозаправке в Пирятине Полтавской области мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах выстрелил в работника ТЦК и СП, в результате чего тот погиб из-за тяжелого ранения.

В тот же день в Ровно в помещение ТЦК прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шесть человек получили ранения. 2 февраля, по сообщению Нацполиции, вблизи здания Павлоградского ТЦК и СП взорвался неустановленный предмет, один человек получил ранения.

На следующий день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на эти случаи. Он подчеркнул, что "насилие в отношении военнослужащих — недопустимо".

"Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", — сказал главнокомандующий.

По его словам, в ВСУ делают все, чтобы в ходе мобилизации не допустить случаев нарушения прав человека, тогда как Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки и работать над улучшением качества работы военкоматов.

"Впрочем общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто уважает украинских воинов", — добавил Сырский.

В свою очередь начальник ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что операциями, связанными со взрывами в ТЦК, руководят российские спецслужбы. Также они активизируют информационную кампанию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине. Речь идет о структурах Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности РФ.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", — сообщил Коваленко.

Почему украинцы атакуют военкомов, и что будет с мобилизацией?

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что подобные случаи случаются из-за того, что у людей есть большая неприязнь к ТЦК, их действиям и методикам.

"Даже если берем за основу, что это действительно российские спецслужбы, то я думаю, что украинские граждане, которые выполняли все эти действия — а это делали украинцы, чтобы не было ни у кого сомнений, россиян уже нет в Украине — они с удовольствием это делали. Иногда мне кажется, что, возможно, даже и деньги за это не брали, потому что есть большая через общество неприязнь к тому, что делают ТЦК — бусификация, пренебрежительное и поверхностное отношение, что они выше, а вы ниже", — считает Ступак.

По его мнению, украинцы понимают, что во время войны работники ТЦК зарабатывают огромные деньги. В частности, широко известны случаи коррупции, когда за выход из "бусика" требовали 1000 долл., за освобождение с территории ТЦК — 5000 долл., а за возможность покинуть здание ТЦК — 10 000 долл.

"Я думаю, это помогает россиянам вербовать, и люди активно работают против ТЦК, даже бесплатно", — продолжает эксперт.

Эксперт считает, что охрана работникам ТЦК не нужна даже из-за таких ужасных случаев, однако необходимо менять подход к их работе.

"Но видите ли, никто до конца войны ничего менять не будет. Эта бусификация будет продолжаться. То, что они делают, будет продолжаться до конца войны", — заявил он.

По словам народного депутата Юлии Яцык, которая входит во временную следственную комиссию ВР по вопросам защиты прав военнослужащих факт того, что россияне активно используют в своей пропаганде вопиющие случаи силовой "бусификации", мобилизации непригодных, подделки выводов ВВК, схемы по уклонению от призыва и вообще полного недоверия к ТЦК — негативно влияет на показатели мобилизации, снижает и без того крайне низкое желание украинцев вступить в армию и освещает Украину на мировой арене как тоталитарное государство, которое применяет противоправные силовые методы принуждения к своим же гражданам.

"После совместного заседания правоохранительного комитета и комитета нацбезопасности мы зарегистрировали законопроект, по которому вводится уголовная ответственность для должностных лиц ТЦК за нарушение порядка мобилизации (балаклавы, применение силы, нарушение прохождения ВВК и прочее), а также для должностных лиц ВВК за фактическое не проведение осмотра, подделку документов, которые способствовали незаконной мобилизации или наоборот снятию с воинского учета, или признание лица непригодным к военной службе", — сказала Фокусу Яцык.

Она убеждена, что для того, чтобы изменить ситуацию нужны:

реформа ТЦК. Согласно информации Минобороны, 2/3 военнослужащих ТЦК являются годными к службе. Тогда как мобилизационные мероприятия, учет военнообязанных, внесение изменений в личные дела, выдачу документов могут выполнять ограниченно годные и гражданские наемные лица;

разблокирование рекрутинга. Бригадам разрешили самостоятельно рекрутировать военнообязанных, но чтобы лозунг "выбирай место службы" реально заработал, Генштабу нужно отойти от принципа ручного управления мобресурсом, когда мобилизованный с отношением в определенную бригаду не может туда попасть, поскольку считается призванным ТЦК, а потому распределение военнослужащих из учебных центров происходит Генштабом по своему усмотрению, без учета отношения.

"Чтобы выяснить нужно ли выделить военнослужащих как отдельный субъект преступных посягательств (в тех случаях, когда это не связано с прохождением военной службы), мы сделали ряд запросов в правоохранительные органы. Так что будем работать и в этом направлении", — подытожила нардеп.

Иван Ступак отметил, что мобилизация в Украине уже ослаблена, тогда как нападение на работников ТЦК — это реакция людей. Он напомнил, что очередей в военкоматы уже нет, людей призывают на улице.

"Я знаю много примеров, когда людей просто выдергивают на улице. В четверг ночью в Киеве — в субботу утром он уже в одной из областей на тренировочной площадке. Мотивация людей, которых забрали ТЦК, нулевая. И способность этих подразделений выполнять какие-то действия также практически равна нулю", — считает эксперт.

Манипуляция и пропаганда: мотивы нападающих

Юлия Яцык сообщила, что взрывы в ТЦК в Днепропетровской области и Ровно квалифицируются по ч. 1 ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Она отметила, что целью террористических актов всегда является расшатывание общественно-политической ситуации в стране, нагнетание страха, запугивание людей, создание опасной среды.

"Убийство военнослужащего на Полтавщине (как и случаи убийств военными ТЦК мобилизованных) — это отдельные истории, отдельные трагедии, которые не стоит связывать с терроризмом. По крайней мере по признаку мотивов и целей. Поскольку подозреваемый в убийстве военного в Пирятине задержан, то вскоре мы узнаем о его мотивах. Мотивы лица, совершившего теракт в Ровно, мы вряд ли узнаем — он погиб на месте", — сказала Яцык.

Военный адвокат Олег Леонтьев убежден, что люди, которые совершают такие действия против ТЦК, находятся под манипулятивным влиянием, что военкомы плохие, в первую очередь они под внушением пропагандистских российских каналов.

"Здесь, понимаете, прямая аналогия с убийцей Фарион. Она ему ничего плохого не сделала. А он находился под влиянием ненависти, что Фарион против русскоязычных, что она плохая", — рассказал Фокусу Леонтьев.

Он отметил, что виновные будут наказаны в соответствии с требованиями закона. Однако, по словам адвоката, в первую очередь нужно наказать тех, кто разжигает вражду. Тогда как нападающие ТЦК попали под внушение, это прямая манипуляция, психологическая борьба.

Леонтьев отметил, что работники ТЦК имеют оружие, а потому могут сразу стрелять на поражение, согласно уставу гарнизонной и караульной служб.

Напомним, 2 февраля командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась отметил, что в ближайшие дни взрывов возле зданий военкоматов станет больше. Он считает, что российские спецслужбы бросят на это все свои силы.

В тот же день командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий заявил, что убийство военных в тылу — красная линия, которую нельзя пересекать. По его словам, без справедливого наказания для убийц, злопыхателей и предателей будет больше убитых военнослужащих в тылу.