"Недопустимое": Сырский отреагировал на взрывы в ТЦК и убийство военного в тылу

За короткий промежуток времени в разных областях произошли три акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. На Полтавщине погиб работник ТЦК.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отреагировал на три преступления против военных, которые произошли в разных областях Украины. И подчеркнул, что "насилие в отношении военнослужащих — недопустимо". И он в ВСУ рассчитывает на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Заявление главнокомандующий опубликовал на Telegram-канале.

Взрыв возле ТЦК в Павлограде

Сырский напомнил, что на Полтавщине во время выполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогре мел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

По его словам, один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде — стабильное, ранения легкие.

"Насилие в отношении военнослужащих — недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", — подчеркнул Александр Сырский.

Он отметил, что в Вооруженных силах Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. А сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки и работают над улучшением качества работы ТЦК.

Впрочем, по словам главнокомандующего ВСУ, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим.

"Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто уважает украинских воинов", — резюмировал Сырский.

Убийство работника ТЦК в Пирятине: что известно

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на АЗС в Пирятине Полтавской области во время проведения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ. Мужчина подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем и требовал отдать оружие. Получив отказ, он выстрелил в военнослужащего. Солдат погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан.

В области была введена спецоперация "Сирена". Подозреваемых задержали. Оказалось, что в военного стрелял житель Полтавщины 1984 года рождения вместе с сообщником, жителем Полтавы.

Фокус писал об инциденте в Пирятине и обо всем, что сейчас известно о деле.