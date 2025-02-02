Убийство работника ТЦК на АЗС в Полтавской области: сообщено о подозрении двум лицам

Правоохранители рассказали, что подозреваемых задержали буквально через несколько часов после совершения преступления. У них изъяли оружие, патроны, балаклаву и мобильные телефоны.

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В субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции г. Пирятин Полтавской области во время проведения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ произошло вооруженное нападение на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате чего он скончался. Двум лицам — жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

"Одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины). Другому — пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подозреваемых задержали через несколько часов. Во время обыска правоохранители изъяли у одного из них 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

Убийство работника ТЦК в Пирятине: что известно

Напомним, в субботу, 1 февраля, на АЗС в г. Пирятин Полтавской области во время проведения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем и требовал отдать оружие. Получив отказ, он выстрелил в военнослужащего. Солдат погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан.

В области была введена спецоперация "Сирена". Фигуранты задержаны. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения вместе с сообщником, жителем Полтавы. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция государства проводится от семи до пятых лет повторения свободы.

На инцидент отреагировал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Михаил Драпатий. Он назвал убийства военных в тылу красной линией, которую нельзя пересекать.

Напомним, что в Божковской исправительной колонии № 16 в Полтавской области, пытали и убивали заключенных. Правоохранители рассказали, что сообщено о подозрениях пяти лицам, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что в одном из отелей города Львов мужчина бросил взрывчатку, в результате чего в заведении взрывной волной повредило окна и двери. Самого мужчину госпитализировали,