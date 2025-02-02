Убивство працівника ТЦК на АЗС в Полтавській області: повідомлено про підозру двом особам

Правоохоронці розповіли, що підозрюваних затримали буквально через декілька годин після скоєння злочину. У них вилучили зброю, патрони, балаклаву та мобільні телефони.

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У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції м. Пирятин Полтавської області під час проведення військовозобов’язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ стався збройний напад на військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в результаті чого він помер. Двом особам — жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресцентр Офісу Генерального прокурора.

"Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України)", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що підозрюваних затримали через декілька годин. Під час обшуку правоохоронці вилучили в одного з них 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.

Вбивство працівника ТЦК в Пирятині: що відомо

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, на АЗС в м. Пирятин Полтавської області під час проведення військовозобов'язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив у військовослужбовця. Солдат загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих громадян.

В області була введена спецоперація "Сирена". Фігурантів затримано. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження разом зі спільником, мешканцем Полтави. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція держави проводиться від семи до п’ятих років повторення волі.

На інцидент відреагував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор Михайло Драпатий. Він назвав вбивства військових у тилу червоною лінією, яку не можна перетинати.

Нагадаємо, що у Божковській виправній колонії № 16 в Полтавській області, катували та вбивали увʼязнених. Правоохоронці розповіли, що повідомлено про підозри п'ятьом особам, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Додамо, що в одному із готелів міста Львів чоловік кинув вибухівку, в результаті чого в закладі вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері. Самого чоловіка госпіталізували,