В колонії Полтавської області катували та вбивали ув'язнених, — ДБР (відео)

Правоохоронці розповіли, що повідомлено про підозри п'ятьом особам. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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У Божковській виправній колонії № 16, що знаходиться в Полтавській області, катували та вбивали увʼязнених. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, в установі діяла організована група. Її члени знущались й били в'язнів. Жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки вони не погоджувались виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

"У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених", — зазначили правоохоронці.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

"П’ятьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — додали в ДБР.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області застрелили працівника ТЦК, який супроводжував мобілізованих. Нині вбивця затриманий.

Додамо, що в одному із готелів міста Львів чоловік кинув вибухівку, в результаті чого в закладі вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері. Самого чоловіка госпіталізували,