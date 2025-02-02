В колонии Полтавской области пытали и убивали заключенных, — ГБР (видео)

Правоохранители рассказали, что сообщено о подозрениях пяти лицам. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Божковской исправительной колонии № 16, которая находится в Полтавской области, пытали и убивали заключенных. Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, в учреждении действовала организованная группа. Ее члены издевались и избивали заключенных. Жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Новоприбывшим угрожали и избивали до тех пор, пока они не соглашались выполнять любые указания администрации учреждения. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

"В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток приводила к смерти заключенных", — отметили правоохранители.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

"Пятерым должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — добавили в ГБР.

Напомним, недавно в Полтавской области застрелили работника ТЦК, который сопровождал мобилизованных. Сейчас убийца задержан.

Добавим, что в одном из отелей города Львов мужчина бросил взрывчатку, в результате чего в заведении взрывной волной повредило окна и двери. Самого мужчину госпитализировали,