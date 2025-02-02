Во львовском отеле мужчина бросил гранату и сам получил ранения: как отреагировали в полиции

Сейчас мэр Львова никак не отреагировал на инцидент.

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В одном из отелей города Львов мужчина бросил взрывчатку, в результате чего в заведении взрывной волной повредило окна и двери. Самого мужчину госпитализировали, сообщают местные паблики.

Сначала в городских пабликах появилось сообщение о взрыве гранаты на третьем этаже гостиницы "Арена" на Городоцкой. В результате взрыва пострадал один человек и в доме выбило окна. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Позже было опубликовано видео взрыва. На нем видно ссору двух мужчин. Во время ссоры они заходят в помещение. Через какое-то время один из них выбегает в коридор и сразу виден момент взрыва.

Взрыв во львовском отеле "Арена": что говорят в полиции

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области рассказали, что о взрыве в одном из отелей Львова на улице Городоцкой сообщение поступило около полуночи. Туда выехали сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовщины.

"Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", — отметили правоохранители.

В ведомстве добавили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

Городской голова Андрей Садовый и Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области на момент выхода информации никак не отреагировали на инцидент.

Напомним, не так давно во Львове банкиры присваивали деньги клиентов. Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, они меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карточек.

Добавим, что недавно во Львове СБУ задержала курсантку военного института. Она собирала данные об учреждении и передавала их агентам ФСБ.