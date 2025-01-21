Обналичивали прямо в отделении: во Львове банкиры присваивали деньги клиентов, — Нацполиция

В полиции сообщили, что владея данными клиентов с временно оккупированных территорий, они меняли на подконтрольные и перевыпускали банковские карты. Затем они обналичивали их, таким образом нанося ущерб на более чем 5 млн грн.

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Во Львове работники одного из банков в течение 2023-2024 годов получали незаконный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Фото: Нацполиция

Правоохранители отметили, что работники банковского учреждения действовали по указанию руководителя. Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, они меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.

Распределив между собой роли, банкиры с помощью размещенных в банке терминалов самообслуживания или Pos-терминалов присваивали чужие сбережения. Получив доступ к около 50 счетам граждан, они нанесли ущерб на более чем 5 млн грн.

В результате проведенных обысков у лиц изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции. Лицам объявлены подозрения по ч. 3, ч.5 ст. 27; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подозреваемым избраны меры пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 21 января стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. За время войны он разбогател более чем на 1 млн долларов США.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что в Украине мошенники пытаются обмануть граждан, которые хотят оформить еПоддержку. Преступники создают фейковые сайты и аккаунты, чтобы выманить у доверчивых людей данные их банковской карты.